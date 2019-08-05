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LPGA／英國公開賽 暌違42年日本渋野日向子大賽封后

2019-08-05 07:45聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

女子高球五大賽之一的英國公開賽最終輪，首度參加LPGA賽事的日本20歲新秀渋野日向子（Hinako Shibuno）在第18洞抓下「再見小鳥」後，以總桿數270-（18）桿、一桿之差奪下生涯首座大賽冠軍，抱回67萬5千美元的冠軍獎金，這也是日本暌違42年後再度有人在大滿貫封后。

最終輪帶著兩桿領先優勢出發的渋野日向子，開賽小遇亂流，第3洞就吞下雙柏忌，儘管第5、7洞成功抓下小鳥，第8洞又發生失誤，也讓其他人保有爭冠的可能。

不過轉場後渋野日向子表現回穩，頻頻抓鳥成功，儘管第17洞打完與美國選手莎勒絲（Lizette Salas）並列領先，最後一洞她穩穩抓下再見小鳥，68（-4）桿繳卡，以一桿之差封后。

推進再見小鳥、奪冠的那一刻渋野日向子左手將球桿高高舉起，右手則捂著嘴，難以置信自己首度參賽就奪冠，賽後她露出微笑親切的用日文說了謝謝，「我無法用文字描述我現在的感受，現在我也感覺到很餓。」今年才剛成為日巡賽新鮮人渋野日向子，是繼1977年的樋口久子在LPGA錦標賽奪冠後，第二位在大賽封后的日本球員。

以一桿之差錯失首座大賽冠軍的莎勒絲最終輪猛抓8隻小鳥、僅吞下1柏忌，最後一洞她本有抓鳥機會，卻力道太大，小白球從洞緣滑出，「我不會撒謊，我非常緊張，已經很長時間沒有處在這樣的位置了。（最後一洞）我推得很好，控制了自己所有的想法，只是球沒有進。」

而我國好手盧曉晴最終輪持續有好的表現，她抓下5隻小鳥、吞下2柏忌，揮出69（-3）桿、連三輪紅字繳卡，以四輪總桿數281（-7）桿並列第16作收。

LPGA盧曉晴PGA錦標賽
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