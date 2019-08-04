華盛頓網賽／持外卡拿女雙金盃 15歲高芙再寫驚奇

2019-08-04 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



美國15歲女將高芙（Cori Gauff）和17歲的麥克娜莉（Catherine Mcnally）拿外卡才進入第一次WTA賽事雙打會內賽，就成為最終高舉金盃的組合。 路透社 分享 facebook

上月才在溫布頓打出驚奇，美國15歲女將高芙（Cori Gauff）今天又寫下另一篇灰姑娘故事，她和17歲的同胞麥克娜莉（Catherine Mcnally）拿外卡才進入第一次WTA賽事雙打會內賽，就能成為最終高舉金盃的組合。

兩名女將年紀加總不過32歲，只比決賽對手之一的桑琪絲（Maria Sanchez）多出3歲，但面對第4種子匈牙利史托拉（Fanny Stollar）／美國桑琪絲完全不見生澀，只花65分鐘就以兩個6：4登頂。

華盛頓網賽才是高芙在溫布頓後第一場進入會內籤表的比賽，她笑說：「我認為對我和我們來說，這座冠軍都意義重大。」單打首輪出局的她提到，兩人當然想在單打有斬獲，但也熱愛比賽氛圍，「所以不管是單打或雙打，我們不論如何都想獲勝。」

她還透露，雙打和單打相較又緊張了一些，「因為我們都想讓對方可以引以為傲。」

麥克娜莉本周單、雙打都有斬獲，除了雙打登頂，她單打也闖入4強，過成包括8強賽擊敗排第4種子的我國「一姊」謝淑薇，她附和說，這星期對她深具意義，「我第一次闖進WTA的單打和雙打會內賽，我一開始根本沒想到能走到這麼遠，我只是一場一場來，非常高興可以摘下冠軍。」

這組青少女組合還被取了「McCoco」的外號，麥克娜莉很感謝球迷熱情加油，高芙補充說，希望兩人也能成為像威廉絲姊妹的球員，啟發更多的年輕球員。