亞洲柔道公開賽奪銀 蔡佳雯續拚奧運積分

2019-08-04 21:51 中央社 台北4日電



中華柔道女將蔡佳雯今天在亞洲柔道公開賽女子組78公斤級以上金牌戰，不敵南韓選手，收下銀牌，後續將依照教練規劃，繼續爭取奧運積分。

攸關2020東京奧運的參賽資格亞洲柔道公開賽昨天、今天在台北體育場登場，各國選手齊聚爭取積分，中華隊首日斬獲3銀、3銅，今天再進帳2銀、3銅，可惜最終金牌仍未開張。

蔡佳雯最初投入田徑短跑和壘球項目，直到升上國中後，因學校未開設田徑班，才透過社團接觸柔道，高中正式就讀體育班。

蔡佳雯今天在女子組78公斤級以上項目，金牌戰敗給體型比她大上一號南韓選手，也讓她賽後直呼可惜。

由於對手屬於左手動作的選手，蔡佳雯賽前即觀看對手比賽影片研究策略，熱身時也積極針對左邊的抵擋和攻擊進行加強，她原先自認與對方表現不會差太多，但實戰時才發現與想像不同。

儘管僅摘下銀牌，蔡佳雯認為，至少可以藉機發現自身的缺失，並進一步加強。

面對78公斤級以上的對手動輒上百公斤，蔡佳雯表示，由於體重輸對手一截，力量自然不如人，會再加強腳的敏捷和手的速度，提高贏得比賽的機會，未來將依照教練賽事規劃，持續爭取奧運積分。

今天中華隊另一名闖進金牌戰的選手為許王淑卉，在女子組78公斤級金牌戰輸給北韓選手，收下銀牌，中華女將曾芷柔則進帳一面銅牌。