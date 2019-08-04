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華盛頓網賽／天才雙星對決 澳洲壞小子退西西帕斯爭冠

2019-08-04 19:27聯合報 記者林宋以情╱即時報導

辛辛那提網賽才搭檔雙打，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）與世界第6希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），4天後在華盛頓網賽迎來生涯首度對戰，24歲的基里洛斯躲過1個賽點，6：4、3：6、7：6（9：7）拍退頭號種子，放眼本季第2座ATP500賽金盃。

兩大天才好手生涯首度交鋒，格外引人注目，這場新生代好手經典戰役。雙方勢均力敵都打下91分，兩人全場跑動觀賞性十足，基里洛斯轟出19記Ace球，20歲的西西帕斯14發。

決勝盤兩人發球局全保拚入搶七，西西帕斯率先出現賽末點，但「壞小子」驚險挽救，連保兩分，7：7後關鍵破發，鏖戰2小時又7分鐘勝出。

基里洛斯直呼這是他人生最棒的賽事之一，「我很享受比賽，並做正確的事。試著在小習慣中尋求進步，也看到成果，我很滿意這5天的表現。」

西西帕斯指出，基里洛斯是被低估的好手，「我想我們的對決會非常可看，我相信未來絕對有機會再和他碰頭。」

歷經近一周相處，兩大球星惺惺相惜，激戰中西西帕斯第3盤跑壞鞋帶，基里洛斯見狀不吝充當跑腿小弟，至對方球員包廂，自西西帕斯教練兼父親手中接過備用鞋，搞笑單膝跪地向小老弟雙手奉鞋，令全場觀眾不覺莞爾，「壞小子」也贏得球迷喝采。

西西帕斯八強賽就曾經踩壞球鞋，當時法國普瑞爾（Benoit Paire）比賽中不忘提醒西西帕斯。基里洛斯則表示，「我只希望能夠加快比賽節奏。」

https://twitter.com/TennisTV/status/1157810871567077376?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1157810871567077376&ref_url=https%3A%2F%2Fsports.yahoo.com%2Fgood-guy-nick-kyrgios-delivers-014242904.html

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