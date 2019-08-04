泰國羽賽／瓦解4個冠軍點 周天成奪本季第2冠

2019-08-04 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



化解對手4個冠軍點，我國「一哥」周天成今天再迎接本季第2座金盃！ 歐新社 分享 facebook

上月剛收穫生涯個人第一座BWF超級1000分大賽的男單冠軍，我國「一哥」周天成今天再迎接本季第2座金盃，他在泰國公開賽最終戰克服決勝局最多6分落後，且瓦解對手4個「冠軍點」，演出21：14、11：21、23、21大逆轉，力克香港世界排名12的伍家朗，亞洲連3站收穫滿滿。

「我只想展現出我的態度給球迷看，打出我的精神，謝謝大家！」小天賽後用英文受訪，還和球迷開心喊「我愛大家」。

泰國公開賽屬BWF超級500系列，總獎金35萬美元，賽事緊接在超級1000系列的印尼公開賽和超級750系列的日本公開賽後舉行，小天印尼站登頂後，日本站雖在第二輪提前出局，但轉戰曼谷再度拍下金盃，除獲得26250美元獎金，還可入帳9200分的冠軍積分。

今天登頂前，小天已確定下周公布的世界排名從第3上升1名，擠掉大陸好手石宇奇，創下個人和台將在男單的最佳排名紀錄，泰國公開賽冠軍到手可說是「雙喜臨門」。

伍家朗第二輪正是拍下小天很有交情的「羽球王子」王子維，但決賽碰另名「台將希望」，過往13度對決小天取得9勝4敗優勢，包括近期3連勝。

延續對戰連勝氣勢，小天今天一下場就打出5：1攻勢，進入技術暫停時小天差距更擴大到11：2；暫停後伍家朗雖兩度追到4分差，小天仍以21：14先下一城。

第二局小天陷入3：9落後，第一次技術暫停也以6：11居下風；暫停結束後伍家朗攻擊持續發揮，小天幾次網前小球都出現掛網失誤，讓伍家朗以21：11扳平局數。

決勝局雖是小天分數先開張，但伍家朗連下5分反超，最多取得8：2領先，不過小天靠強攻追分，換場前將差距縮小到8：11。換場後小天馬上以滑拍拿下第一分，大角度殺球也讓伍家朗防守不及，加上翻網過的幸運球，14：14追平比數；接續小天回球出界讓伍家朗要回領先，雖馬上靠連貫攻擊再追平，但15：15後連失4分，讓伍家朗率先取得20：16的「冠軍點」。

小天連續瓦解對手4個冠軍點，自己忍不住振臂激勵，不過連拿5分的小天也沒把握自己第一個冠軍點，第2次機會才靠伍家朗回球出界，辛苦拿下冠軍。

看到球出界的小天，賽後直接躺地，伍家朗同樣躺在地上，兩人結束超過1小時的大戰後也互換球衣。

今年世錦賽19日在瑞士巴塞爾開戰，小天去年8強止步，今年將帶著生涯新高排名前往瑞士，有望再寫突破。