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亞洲盃射箭／複合弓混雙加時勝出 王律勻爭2金1銅

2019-08-04 17:48聯合報 記者林宋以情╱即時報導

陳宏溢（左）和王律勻互相打氣。圖／中華射箭協會提供
陳宏溢（左）和王律勻互相打氣。圖／中華射箭協會提供
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2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，中華隊複合弓混雙四強賽，王律勻／陳宏溢延長加射時以兩支漂亮10分箭霸氣收尾，勇闖混雙金牌戰，王律勻女團也進銅牌戰，5日王律勻將力拚二金一銅。

昨天已射進女子複合弓個人賽金牌戰的王律勻，上午先和許嬿樺、翁意婷聯手，在團體賽八強賽以224：216打敗香港，惜四強賽對到馬來西亞，以216：219敗陣無緣爭金，明天將和泰國隊爭銅，金牌由馬來西亞和菲律賓競逐。

接著王律勻在混雙搭配陳宏溢，八強賽以150：133輕取香港，四強賽和泰國短兵相接，前兩趟兩隊都射出36和38分平分秋色，第三趟泰國射出三支10分箭，總分中華隊112：113落後一分。

中華女子複合弓隊闖進銅牌戰。圖／中華射箭協會提供
中華女子複合弓隊闖進銅牌戰。圖／中華射箭協會提供
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第四趟中華隊兩支10分箭帥氣開場，以149：149將比數扳平，必須透過加射決勝負，結果王律勻／陳宏溢心臟超大顆，兩支10分箭霸氣收尾，反觀泰國隊還失手出現一支5分箭，終場中華隊就以20：14獲勝闖進金牌戰。

賽後王律勻直誇學弟陳宏溢很罩。「他超穩的，這是我們第一次合作，感覺還不錯。」王律勻說，今天比賽雖然還是很緊張，但比之前有好一點，很開心能繼個人賽之後，在混雙也射進金牌戰。

王律勻的搭檔陳宏溢是在湖口國中一年級開始接觸射箭，一開始是練反曲弓，高一時在教練建議下轉練複合弓，今年滿19歲，即將升上國立體育大學就讀。

中華隊南韓籍教練田仁秀對小將的表現給予高度肯定。「小朋友們愈來愈有自信，氣勢也整個上來了，再稍微調整一下，相信會愈來愈好。」

陳宏溢（左）和王律勻射進亞洲盃複合弓混雙金牌戰。圖／中華射箭協會提供
陳宏溢（左）和王律勻射進亞洲盃複合弓混雙金牌戰。圖／中華射箭協會提供
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