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亞洲盃射箭／混雙射落南韓 反曲蘇思蘋明拚「雙金」

2019-08-04 16:12聯合報 記者林宋以情╱即時報導

陳昭升（左）和蘇思蘋射進亞洲盃反曲弓混雙金牌戰。圖／中華射箭協會提供
陳昭升（左）和蘇思蘋射進亞洲盃反曲弓混雙金牌戰。圖／中華射箭協會提供
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昨日拿下反曲弓女子個人金牌戰門票，17歲的蘇思蘋4日與陳昭升的混雙續開紅盤，亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽反曲弓混雙四強賽，以5：3擊敗南韓，晉級金牌戰，蘇思蘋6日爭個人賽和混雙「雙金」，陳昭升則將拚混雙金牌和團體銅牌。

蘇思蘋首度和陳昭升搭檔混雙，八強賽對到澳洲，4：4平手後加射，以20：16勝出，四強賽對到南韓金旻瑞／金賢鍾，又是一場精采好波。

第一局中華隊33：37以0：2落後，第二局38：37扳成2：2，第三局38：35再下一城取得4：2，第四局雙方37：37平手，由中華隊以5：3闖進金牌戰，此時南韓對中華隊蘇思蘋的10分箭提出異議，最後大會決定維持原判。

中華男子反曲弓隊闖進銅牌戰。圖／中華射箭協會提供
中華男子反曲弓隊闖進銅牌戰。圖／中華射箭協會提供
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蘇思蘋透露，出發來比賽的前一天，（母隊）教練倪大智跟她說：「如果拿不到金牌，就不要回來了！」蘇思蘋說：「這是壓力，但也是教練對我的肯定，這次教練雖然不在身邊，但他一直是我最強的後盾。」

從個人賽到混雙，蘇思蘋連贏南韓三場，「前幾天遇到時，她們都會很開心跟我說：『HI！』但今天早上碰到時，她們的笑容都沒了，還裝作不認識我一樣，有點小尷尬。」

18歲的陳昭升即將升上台灣體大，先前團體賽四強賽沒能贏馬來西亞，混雙四強賽他當做是在練習放開射，沒給自己什麼壓力，「我的目標就是要把金牌留在台灣，拿下個人在國際賽的第一面獎牌。」

陳昭升的爸爸是乩童，小時候跟著陣頭打小法鼓的他，現在廟會時有空也會幫忙抬轎。就讀高雄市永芳國小四年級時加入射箭隊的他說：「我不大愛唸書，當時學校有射箭和舞獅兩個社團，感覺射箭很酷，就決定加入射箭隊。」

中華隊陳昭升（右）和蘇思蘋。圖／中華射箭協會提供
中華隊陳昭升（右）和蘇思蘋。圖／中華射箭協會提供
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男子反曲弓團體賽，中華隊游輝彥／陳昭升／林一石，四強賽對到由世錦賽銀牌穆罕默德領軍的馬來西亞，2：6落敗，將和日本爭銅。

中華男子反曲弓隊教練袁叔琪說：「之前感覺男子隊的自信和霸氣不見了，今天團體賽雖然在四強賽輸了，但整個氣勢有上來，表現跟前兩天相比可以說是脫胎換骨，混雙也晉金牌戰，終於吐了一口怨氣。」

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