足球╱瞄準2023世界盃 摩根拚史無前例「第3冠」

2019-08-04 16:58 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



瞄準2023女足世界盃，美國女將摩根拚史無前例「第3冠」。 路透社 分享 facebook

美國女足3日和愛爾蘭在加州進行友誼賽，這場世界盃後的首場比賽摩根（Alex Morgan）雖然不會出賽，不過這名美國隊長打算參加2023年世界盃，拚史無前例的第3座金盃。

摩根說：「我想要再踢一屆，告別足球的生活還沒那麼快到，再等4年。」女子世界盃從未有球員贏過3座冠軍，除了摩根之外，和她一起完成2連霸的隊友們，也有望完成創舉。

今年法國世界盃，摩根和拉皮諾（Megan Rapinoe）同樣累積進6球，不過在Tiebreaker比較上場時間後，金靴獎頒給拉皮諾，摩根拿下銀靴。

美國隊另外兩名隊長，勞埃德（Carli Lloyd）現年37歲、拉皮諾34歲，等到下屆世界盃開踢，摩根也將滿34歲，到時她將會是美國隊爭取最佳球員的頭號人選。

今年世界盃摩根成為美國女足第7位在國際賽累積進100球的球員，同時也是史上第3年輕達成的球員。她目前累積進107球、排名第5。摩根要追上瓦姆巴赫（Abby Wambach）的184球相當有難度，不過未來4年要挑戰第2哈姆（Mia Hamm）的158球，仍然相當有機會。

摩根說：「我只是想繼續踢球，然後帶更多獎牌回家，現階段並沒有打算結束，我覺得我還很年輕，能夠為球隊帶來很多助力。」