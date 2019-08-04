LPGA／英國公開賽R3 盧曉晴並列第27日本新秀躍榜首

2019-08-04 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



女子高球五大賽之一的英國公開賽，前兩輪打完暫居第二的日本20歲新秀渋野日向子（Hinako Shibuno），在第三輪比賽後九洞火力全開，抓下6隻小鳥，成功擠下原本暫居領先南非好手布海（Ashleigh Buhai），以三輪總桿數202（-14）桿躍居榜首，今天將帶著2桿領先進入最終輪。

前兩輪都位居領先位置的布海，第三輪前11洞抓下3隻小鳥，卻在第12洞起遭遇亂流，12、13洞接連發生失誤，第16洞又吞下第3個柏忌，僅繳出平標準桿的72桿，三輪總桿數204（-12）桿也讓出領先位置。

今年成為日巡賽新鮮人就收穫兩場勝利的渋野日向子，首度參加LPGA且是生涯首場大賽就有不俗表現，前兩輪都繳出紅字成績，她在第三輪前九洞表現平平，僅抓下1隻小鳥還吞下2個柏忌，不過轉場後表現大爆發，狂抓6隻小鳥，以67（-5）桿繳卡。

不過渋野日向子領先優勢並不多，排名第三的南韓前球后朴城炫也只落後3桿，多名好手都還保有爭冠機會，朴城炫在上周的愛維養錦標賽最終輪爆桿也退出爭冠行列，本周她重新出發，有機會尋求今年第一座大賽冠軍。

朴城炫說：「上禮拜我真的很想贏今年第一場大滿貫，因此我有些貪心，打得有點亂，這禮拜我會打得更有耐心，現在我處於一個好的位置，希望最終輪能夠打好。」

而在徐薇淩遭到淘汰後，旅日好手盧曉晴成為英國公開賽唯一台將代表，第三輪她表現漸入佳境，抓下4隻小鳥、僅吞1柏忌，揮出69（-3）桿，三天以來首度繳出紅字成績，以三輪總桿數212（-4）桿排名上升至並列第27。