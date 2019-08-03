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泰國羽賽／直落二拍落對手 周天成今爭冠

2019-08-03 23:54聯合報 記者劉肇育／綜合報導

周天成擊敗對手晉級冠軍賽，興奮握拳慶祝。 法新社
周天成擊敗對手晉級冠軍賽，興奮握拳慶祝。 法新社
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我國羽球一哥周天成不僅將在本周登上世界第二，他昨天還在超級五百系列泰國公開賽男單四強賽，以廿一比十四、廿二比廿直落二擊敗馬來西亞選手李梓嘉，將在今天冠軍賽面對香港選手伍家朗，爭奪個人本季第二座冠軍。

周天成日前在印尼公開賽拿下冠軍，成為我國史上首位在超級一千系列賽事奪冠的男單選手，讓他在世界排名積分上大進補，再加上今年世錦賽延至八月中下旬舉行，讓他將在本周公布的最新排名中超越中國大陸選手石宇奇，登上世界排名第二位置。

而這次泰國公開賽周天成也一路過關斬將，在四強賽前他仍保持一局未失的好表現，昨天面對今年首度闖進四強賽的李梓嘉，雖然在首局前段一度被對手緊咬比分不放，但在戰至十二比十二平手時，周天成一口氣連拿五分擴大差距，以廿一比十四先下一城。

第二局雙方展開激烈拉鋸戰，不僅十四度形成平手，且差距都在兩分以內，在進行到廿比廿時，周天成先是一次網前放小球取得賽末點，隨後又在對手的高吊球後以一記對角殺球拿下勝利，讓周天成開心的單腳跪地、雙手握拳慶祝。

而今天將與周天成爭冠的則是昨天四強賽擊敗日本選手常山幹太的香港一哥伍家朗，他今年曾闖進紐西蘭公開賽決賽，但最終敗在印尼喬納坦手中；兩人生涯前十三度對戰，由周天成拿下九勝四敗優勢，其中包括去年亞運八強賽由周天成直落二勝出，目前處在對戰三連勝的狀態。

泰國周天成
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