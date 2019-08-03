亞洲盃射箭／複合弓王律勻寫驚奇 首闖個人金牌戰

2019-08-03 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



中華隊王律勻射進亞洲盃女子複合弓金牌戰。圖／中華射箭協會提供 分享 facebook 中華複合弓女將王律勻，2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，3日個人賽八強和四強都上演精采逆轉秀，生涯首度闖進國際賽個人賽金牌戰，5日力拚國際賽首金。

152公分身高的王律勻，過去曾是劍道好手，轉戰射箭也闖出一片天。去年亞洲盃首場國際賽處女秀首輪埋單，生涯第三場國際賽，一路殺進金牌戰，賽後直呼意外，「賽前自己覺得有機會，但真的射進是有點意外。」

王律勻16強賽以143：127輕取新加坡，八強賽從落後追成139：139後，延長加射以10：8勝泰國闖進四強。

四強賽對到馬來西亞選手，王律勻比完前三趟以76：77落後一分，第四趟射出兩支10分箭，以105：103反而超前兩分，最後一趟一樣是兩支10分箭一支9分箭，終場134：131後來居上射進金牌戰，將和新加坡選手爭冠。

連兩場逆轉勝，北市大三年級的王律勻笑說，自己天生容易緊張，「還好後面超車成功，教練(田仁秀)有提醒我要把握機會，發射時再大膽一點。」

王律勻透露，其實自己原本發射時算是滿果斷的，出手很快，但這次比賽因為風很大，就很擔心箭會飛走，想很多變得比較猶豫，節奏變慢了，後來我定下心來，照著自己原本的節奏放膽射，想說盡力就好，狀況就回穩了。」