網球／澳網封后遇瓶頸 大坂直美：打球不再有趣

2019-08-03 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



大坂直美。 美聯社 分享 facebook 年初澳網拿下第二座大賽女單冠軍，前日本球后大坂直美卻苦嘗奪冠後的低潮，溫網一輪遊。展開硬地賽前，大坂直美於推特（twitter）揭露近幾個月的低潮，坦言自己太過專注比賽結果，反而喪失從中學習的樂趣。

21歲的大坂直美去年美網擊敗前球后小威廉絲（Serena Williams），抱走生涯首座大賽冠軍，今年澳網再於墨爾本封后，一舉登上世界球后寶座，證明自己絕非僥倖。

然而奪冠後大坂直美先是和合作已久的教練巴金（Sascha Bajin）分道揚鑣，表現也隨之起伏，近九站只有在4月斯圖加特網賽闖四強，近三站含法網更是每下愈況，溫網首輪爆冷敗給世界第39的哈薩克籍普丁塞娃（Yulia Putintseva），是繼2001年辛吉絲（Martina Hingis）後，首位首輪淘汰的大會二號種子。

「近幾個月對我的網球生涯十分難熬。」世界第2大坂直美不諱言，澳網後打球不再有趣「近幾個月自己太重視比賽結果，而非過去自己常做的，從比賽中學習。」

大坂直美不忘自嘲，溫網第一輪落敗後，反倒讓她有更多時間去思考反醒，也從中更認識自己，盼球迷不要擔心「現在我也接受並正視這個事實，試著重新找回打球的樂趣。我很期待未來無論場上場下，美國賽場見。」