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全美首創卻引爭議 加州立法限制青年美式足球練球時間

2019-08-03 16:59世界日報 彭廣揚

美國高中生參與美式足球訓練。 美聯社
美國高中生參與美式足球訓練。 美聯社
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加州的高中運動員總數連續七年在增加，但是美足的運動人口最近五年以來卻是逐漸減少中。

民主黨籍的加州州長紐森（Gavin Newson）日前簽署「加州青年美式足球法案（California Youth Football Act）」，針對加州境內1606所公私立中學美足運動員，限制他們參加美足全面對抗的訓練機會和時間，以便有效減少美足對於青少年可能造成的運動傷害。

這個編號為AB-1的法案，由民主黨籍眾議員古柏（Jim Cooper）提出，於5月9日由眾議院三讀、表決通過，7月11日再由參議院通過；州長簽署立法後，自2021年1月1日落實。

加州現行的法律，規定全州公私立初中和高中的美足隊每天全副裝備練習時間不可以超過90分鐘，每個星期也不可以超過兩次。而「加州青年美足法案」的內容，參考了美國職業美足NFL和大學聯賽NCAA的研究結論和應對策略，重視醫療專業人士提供的預防「慢性創傷性腦病變（CTE）」呼籲，汲取前一年「青年美足安全法案（Safe Youth Football Act）」在眾院失敗的教訓，避免針對12歲以下運動員採取全面禁止手段，而是以從容的態度，透過細節安排，完成在全國具有開創性的立法。

「加州青年美足法案」有三個重點，開宗明義地規定全州公私立初中和高中美足隊，在學校球季進行期間，每天全副裝備接觸性練習時間不可以超過30分鐘，每個星期也不可以超過兩次；寒暑假期間和非球季時段，暫停如此練習。其次，要有一名醫療專業人員，出席每一場青少年美足比賽，還要有一名獨立的監督人士，在所有美足練習的現場，查驗每支球隊是否切實遵守法令細節，並且在有球員出現受傷症狀時，當機立斷將他替調下場或者送醫。

在加州，目前共有81萬4004名高中運動員，其中9萬1305人是美足運動員，分別參加八人或者11人制的美足球隊。越來越多的家長關心美足運動相關的碰撞和擒抱，對於發育期的年輕人容易造成肢幹和腦部嚴重運動傷害，因此紛紛約束子女注意參與的方式、環境、防護、裝備。

加州簽署嶄新立法，當地青年美式足球運動發展，會不會因此力疺？

NFLNCAA
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