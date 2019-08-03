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亞洲盃射箭／蘇思蘋加射逆轉勝 反曲弓抗韓爭金

2019-08-03 16:33聯合報 記者林宋以情╱即時報導

中華隊蘇思蘋射進亞洲盃射箭賽女子反曲弓個人賽金牌戰。圖／中華民國射箭協會提供
中華隊蘇思蘋射進亞洲盃射箭賽女子反曲弓個人賽金牌戰。圖／中華民國射箭協會提供
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2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽3日台北市立田徑場續燃戰火，我國上個月剛滿17歲的反曲弓女將蘇思蘋，3日四強賽從0：4扳成5：5，第二次加射後再以9：8逆轉勝南韓張珉喜，6日將和南韓車松熹捉對爭冠。

女子反曲弓個人賽，排名賽第六的中華隊蘇思蘋，32強賽以6：0完封菲律賓，16強賽對手一樣來自菲律賓，蘇思蘋1：3後連下三局，以7：3獲勝，八強賽以7：1狂勝第三種子南韓李佳玹，闖進四強。葉昱琛和張容嘉都在32強止步。

四強賽對到南韓張珉喜，兩人前兩箭都是10分箭，蘇思蘋第三箭因瞄點問題失手射出5分箭，25：29、25：28連丟兩局以0：4落後，第三局25：25平手，積點1：5，但蘇思蘋沒有放棄，中華隊也全員到齊為她加油打氣。

第四局起蘇思蘋展開絕地大反攻，28：27、29：27連扳兩城，追成5：5，加射第一箭兩人又都射中10分，第二箭蘇思蘋以9分打敗8分的張珉喜，勇闖金牌戰，讓隊友們嗨翻。

蘇思蘋表示，這是她在國際賽中第一次加射兩次才贏，比賽時全部隊友在後面替她加油，作她的後盾感覺很嗨。「一開賽有些緊張，瞄點出了問題，以1：5落後，我不斷跟自己說：『你可以的，要對自己有信心。』很開心我做到了！」

對於隊友早早收兵，蘇思蘋激勵至少得拚進四強。中華隊教練宋佳駿表示，雖然子弟兵前面大幅落後，但對她很有信心，「我相信只要她的力量有延續好，箭值都很集中，所以我只提醒她不要管對手的成績，專注在自己的動作就好，而她也很給力，真的逆轉勝射進金牌戰，很棒。」

男子反曲弓方面，游輝彥、陳昭升和林一石都在32強賽止步。世錦賽銀牌馬來西亞穆罕默德四強賽以6：4打敗南韓金賢鍾，將和南韓金必中爭冠。

中華隊教練宋家駿為蘇思蘋打氣。圖／中華民國射箭協會提供
中華隊教練宋家駿為蘇思蘋打氣。圖／中華民國射箭協會提供
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中華隊蘇思蘋射進亞洲盃射箭賽女子反曲弓個人賽金牌戰。圖／中華民國射箭協會提供
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