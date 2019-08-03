全運會桌球資格賽開打 世界排名13林昀儒搶會內賽門票

2019-08-03 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



108年全國運動會10月在桃園登場，熱門項目桌球資格賽8月1日起一連5天在長庚科技大學體育館開打，不少明星球員包括國際桌球會世界排名13的林昀儒也出戰。圖／桃園市政府提供 分享 facebook 108年全國運動會10月在桃園登場，熱門項目桌球資格賽8月1日起一連5天在長庚科技大學體育館開打，不少明星球員包括國際桌球會世界排名13林昀儒、世界排名36陳建安，名氣響亮的江宏傑等人都將為家鄉出戰，盼奪得全運會會內賽門票，歡迎球迷到場為球員加油。

今年全國運動會由桃園市政府主辦，將於10月19日至24日在桃園各地展開，賽事種類皆為奧運、亞運競賽項目，除了30種應辦項目，桃園市政府此次也選辦保齡球、武術、卡巴迪及滑輪溜冰等4種項目，總計34種競賽項目，屆時全運會將有9千名選手齊聚桃園競技。

距離全運會不到3個月，多項賽事資格賽暑假先開打，列為熱門競賽項目之一的桌球於1日起至5日在長庚科技大學體育館舉行資格賽，昨天登場的是混合組、男子組與女子組雙打賽，共有134隊、268名桌球好手報名，桌球項目決賽10月2日至6日移師桃園市立體育館。

桌球資格賽菁英盡出，各縣市代表隊不乏國手級球員，台北市派出目前國際桌球總會世界排名第13名、今年7月剛在國際桌球總會T2鑽石聯賽奪得男子單打冠軍的林昀儒；苗栗縣也有世界排名第36名的陳建安；而曾列世界排名第47名、兼具藝人身份的江宏傑，將代表台南市出賽。女性選手也不遑多讓，新北市派出世界排名第25名的陳思羽、第55名的鄭先知與第106名的劉馨尹等強棒；林家瑄目前為世界排名第102名，則為花蓮縣代表隊一員。