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足球／梅西罵美洲盃不公 南美足協重罰禁賽3個月

2019-08-03 09:33聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

梅西。 美聯社
梅西。 美聯社
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阿根廷在美洲盃四強賽輸給地主巴西，主將梅西Lionel Messi）事後抱怨賽會不公，擺明要將冠軍「做」給巴西，對此南美洲足球協會今天做出懲處，不但要對梅西處以五萬美元罰款，還要禁止他踢國際賽三個月

阿根廷在四強賽以0：2輸給巴西，當時他們有機會獲得兩顆12碼罰球，卻沒獲得主審垂憐，梅西暗指巴西最近在南美洲足球協會掌有實權，阿根廷足球協會也力挺，抱怨裁判場上執法有明顯缺失。

季軍戰阿根廷雖然以2：1擊退智利，但梅西和後衛梅德爾（Gary Medel）的底線推擠，讓兩名隊長雙雙紅牌出場，自認動作不至於吞紅牌的梅西再也無法忍氣吞聲，「我們沒必要成為腐敗的一份子，這次比賽他們對我們並不尊重，真難過，接受賄絡的裁判，讓人們無法享受足球賽，他們破壞了規矩。」

梅西的嚴厲言論引來南美洲足球協會捍衛清白，雖然官網上沒特別註記梅西的受罰事由，但提及梅西違反7.1和7.2條款，破壞協會名譽和秩序。

接下來七天，梅西可以針對三個月禁賽的部分申請上訴，若是上訴失敗，代表著這位32歲的阿根廷隊長，接下來將會錯過9月和10月的國際友誼賽，無法在和智利、墨西哥、德國的對抗中出賽。

梅西Lionel Messi美洲盃
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