LPGA／英國公開賽 盧曉晴晉級、徐薇淩淘汰

2019-08-03 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



女子高球五大賽之一的英國公開賽，前兩輪打完，南非黑馬布海（Ashleigh Buhai）以總桿數132（-12）桿暫居領先，我國高球好手盧曉晴也以143（-1）桿並列第36晉級，徐薇淩則以149（+5）桿沒能跨過晉級線，遭到淘汰。

30歲的布海，首輪就狂抓8隻小鳥，僅吞下1柏忌，竄至領先位置，次輪仍然保持絕佳狀態，前九洞雖只收穫1隻小鳥，但轉場後再抓4隻小鳥，且未發生任何失誤，也將領先擴大到3桿。

2008年就加入LPGA的布海，生涯從未在LPGA嚐到勝利滋味，今年17場LPGA的比賽中六度遭到淘汰，表現最好僅為並列第11名。「我感覺前九洞果嶺速度有點慢，可是我保持著耐心。」布海表示，次輪給自己設定的目標是打到雙位數紅字，低於標準桿10桿、甚至更好，「一旦我能達到這目標，打起球來會愈來愈舒服。」

而以3桿之差緊追在後的日本20歲新秀渋野日向子（Hinako Shibuno）也有不俗表現，首度參加LPGA及大滿貫賽就在首輪就揮出66桿，次輪前九洞再抓3隻小鳥、吞1柏忌，一度躍居領先位置，不過轉場後只再抓下1隻小鳥，也讓布海成功超車，以兩輪總桿數135（-9）桿暫居第二。

這次我國有兩位選手出征，旅日好手盧曉晴首輪揮出73（+1）桿，但次輪逐漸回穩，抓下3隻小鳥、吞1柏忌，以70（-2）桿紅字繳卡，順利闖過晉級門檻，不過另名好手徐薇淩次輪雖稍有回穩，但也只抓下1隻小鳥、吞1雙柏忌，兩輪打完遭到淘汰；台灣時間今天下午3時45分起進行英國公開賽第三輪。