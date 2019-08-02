亞洲盃射箭／中華反曲女團排第三 喊話下架南韓留金

2019-08-02 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，中華女子反曲弓在團體賽排第三，個人排名賽以蘇思蘋630分第六最佳，強敵南韓包辦前四，但蘇思蘋和葉昱琛沒在怕，強調目標是下架南韓，將金牌都留在台灣。

男子複合弓和女子反曲弓個人賽排名賽今天下午進行，女子反曲弓個人排名賽方面，我國以蘇思蘋630分排第六最佳，葉昱琛617分第十，張容嘉601分第16。跟我國一樣派青年隊出征的南韓隊包辦前四，團體賽也以1983排第一，中華隊1848排第三，混雙蘇思蘋／陳宏溢1257分排第五。

即將升高三的蘇思蘋表示，可能是曾經因為風影響到表現，自己對風還是有陰影，加上拉弓時動作不夠流暢，力量會停頓，這些問題都還在克服中，本來希望今天每一局都能射出325分以上，結果只有320分和310分，成績並不理想。

儘管狀況不是太好，但蘇思蘋將金牌留在台灣的企圖心還是很強，「是我們自己沒射好，接下來我會提醒自己，不要太在意分數，大膽一點射，排名賽沒射好沒關係，對抗賽才是重點，去年南韓派國家隊來我們都可以贏了，這次也要贏。」

剛經過世大運洗禮的葉昱琛，前一場理事長盃很快就買單，讓她超挫折，爸爸提醒她過程比結果重要，就算是小細節也要做好，今天雖然一樣沒射好，但葉昱琛還是信心十足，和蘇思蘋一樣想要在對抗賽讓南韓下架，將金牌留在台灣。