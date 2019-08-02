親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

台灣民眾黨2.0：柯文哲消費歷史的指標性案例

評／郭台銘幕僚搶戲了！韓國瑜、柯文哲傷腦筋

運動筆記與迷彩系美少女一同挑戰障礙跑健康測五千，雨中破PB
健行筆記10條東北角絕美療癒輕鬆好走山海步道年輕夢想的實現--中橫獨行#D4
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

亞洲盃射箭／中華反曲女團排第三 喊話下架南韓留金

2019-08-02 19:08聯合報 記者劉肇育╱即時報導

2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，中華女子反曲弓在團體賽排第三，個人排名賽以蘇思蘋630分第六最佳，強敵南韓包辦前四，但蘇思蘋和葉昱琛沒在怕，強調目標是下架南韓，將金牌都留在台灣。

男子複合弓和女子反曲弓個人賽排名賽今天下午進行，女子反曲弓個人排名賽方面，我國以蘇思蘋630分排第六最佳，葉昱琛617分第十，張容嘉601分第16。跟我國一樣派青年隊出征的南韓隊包辦前四，團體賽也以1983排第一，中華隊1848排第三，混雙蘇思蘋／陳宏溢1257分排第五。

即將升高三的蘇思蘋表示，可能是曾經因為風影響到表現，自己對風還是有陰影，加上拉弓時動作不夠流暢，力量會停頓，這些問題都還在克服中，本來希望今天每一局都能射出325分以上，結果只有320分和310分，成績並不理想。

儘管狀況不是太好，但蘇思蘋將金牌留在台灣的企圖心還是很強，「是我們自己沒射好，接下來我會提醒自己，不要太在意分數，大膽一點射，排名賽沒射好沒關係，對抗賽才是重點，去年南韓派國家隊來我們都可以贏了，這次也要贏。」

剛經過世大運洗禮的葉昱琛，前一場理事長盃很快就買單，讓她超挫折，爸爸提醒她過程比結果重要，就算是小細節也要做好，今天雖然一樣沒射好，但葉昱琛還是信心十足，和蘇思蘋一樣想要在對抗賽讓南韓下架，將金牌留在台灣。

男子複合弓方面，中華隊以陳宏溢676分排名12最佳，張皓勛672分排第13，林家慶658分第21名，團體賽中華隊2006分排第五，混雙王律勻／陳宏溢1356分排第三。

中華隊蘇思蘋（前）排名賽排第六。圖／中華民國射箭協會提供
中華隊蘇思蘋（前）排名賽排第六。圖／中華民國射箭協會提供
分享

中華隊
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

華盛頓網賽／拍落俄羅斯黑馬 謝淑薇晉女單8強

2019-08-02 11:02

聖荷西女網／超級搶十大逆轉 梁恩碩晉雙打4強

2019-08-02 09:58

亞洲盃射箭／曾拿過劍道銅牌 王律勻複合弓排名賽第一

2019-08-02 18:44

傳中國不讓台參加2022冬奧 教長：維護選手權益

2019-08-02 12:11

網球／拋開溫網失利 西西帕斯向前看

2019-08-02 00:16

泰國羽賽／台將落馬 「一哥」周天成獨闖8強

2019-08-02 00:08

台塑盃網賽／單日拿兩勝 徐竫雯當地主希望

2019-08-01 21:40

泰國羽賽／王子維無緣再寫驚奇 周天成8強唯一台將

2019-08-01 20:26

泰國羽賽／拍落前球后老公 周天成8強就位

2019-08-01 18:46

羽球／周天成將升世界第2 戴資穎拚世錦賽重回后座

2019-08-01 18:41

射箭／亞洲盃射箭賽台北站登場 地主小將捍衛主場

2019-08-01 18:24

桌球／鑽石賽封王 林昀儒世界排名13寫生涯新高

2019-08-01 18:05

冰球／港冰球隊領先卻遭毆 犯規球員禁賽一年

2019-08-01 17:56

跆拳道／協會紛爭不斷 體育署：下周調查出爐

2019-08-01 17:32

足球／女足世界杯擴編 2023年確定變32隊

2019-08-01 14:45

華盛頓網賽／無緣續寫驚奇 謝語倢止步雙打八強

2019-08-01 11:16

跆拳道／亞運國手 酒後闖女宿遭國訓隊退訓

2019-08-01 00:04

華盛頓網賽／謝家姊妹同日取勝 謝語倢當「種子殺手」

2019-07-31 23:56

泰國羽賽／「王子」伏龍 靠的是「穩」字訣

2019-07-31 23:52

網球／詹家姐妹拜會蔡明忠送溫網金盃 期許美網再造佳績

2019-07-31 20:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／公開力挺林書豪 暴龍前戰友：他會沒事的

2019-08-02 09:30

U12世界盃少棒賽 複賽與排名賽戰績排名

2019-08-02 17:00

NBA／勇士王朝已結束？湯普森：有些言之過早

2019-08-02 07:39

世界盃男籃／佐蒙德退出 美國男籃宣佈徵召阿德巴約

2019-08-02 09:47

NBA／找不到下家 史帝芬森確定轉戰中國

2019-08-02 10:17

NBA／遭騎士前總管批評 詹皇推特連發9個火大

2019-08-02 11:56

NBA／前騎士總管專題報導吐心聲 曾質疑詹皇奪冠渴望

2019-08-02 11:37

U12世界盃／台韓教頭賽後互擁 李國強讚好比賽

2019-08-02 00:30

U12世界盃／黃天賜安撫情緒 陳楷升抗韓奪勝

2019-08-02 00:08

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

NBA／致敬史上最長晉級紀錄 76人下季推新款復古球衣

2019-08-02 11:06

席亞康接棒北境之王 暴龍新球季還是一尾活龍

2019-08-02 07:00

NBA／征戰下季念頭未變 卡特保持耐心尋新東家

2019-08-02 08:51

泰國羽賽／王子維無緣再寫驚奇 周天成8強唯一台將

2019-08-01 20:26

NBA／雙胞胎同隊再一例 黃蜂簽約馬汀兄弟

2019-08-02 12:34

U12世界盃／中華9:3抗韓成功 有望連5屆進決賽

2019-08-02 00:04

NBA／和雷霆達成買斷協議 派特森預計加入快艇

2019-08-02 10:08

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

中職／自培選手變土投新希望 游霆崴投出最佳一役

2019-08-01 23:54

MLB／海盜紅人大亂鬥8人遭罰 合計禁賽40場

2019-08-02 08:28

日職／陳冠宇延長賽投2局無失分 羅德12局苦勝歐力士

2019-08-01 22:50

華盛頓網賽／拍落俄羅斯黑馬 謝淑薇晉女單8強

2019-08-02 11:02

MLB／滿壘迎戰前東家 王維中3球解危

2019-08-02 00:12

NBA／正式公佈2款復古球衣 灰熊同步更新球場設計

2019-08-02 10:36

滑冰／體育署祭處分 停止冰協補助並撤免秘書長

2019-08-02 11:52

MLB／丟球後被交易 包爾：我想做好人

2019-08-02 10:27

中職／悍將探花江國豪隨隊 王建民：照顧好自己

2019-08-02 17:07

MLB／今日戰績表 道奇勝教士克蕭奪第10勝

2019-08-02 11:20

中職／「要以葉總為標竿」 味全龍簽下南華六勇士

2019-08-01 23:55

U12世界盃／日韓戰因雨延賽 3日同樣二連戰

2019-08-02 16:58

網球／拋開溫網失利 西西帕斯向前看

2019-08-02 00:16

中職／游霆崴7.1局無失分 富邦5:0完封兄弟

2019-08-01 21:33

傳中國不讓台參加2022冬奧 教長：維護選手權益

2019-08-02 12:11

泰國羽賽／台將落馬 「一哥」周天成獨闖8強

2019-08-02 00:08

中職／沒能完投沒關係 游霆崴投出生涯代表作

2019-08-01 22:30

MiLB／張育成敲本季第7轟 林子偉中斷連2場無安打

2019-08-02 13:30

MLB／ESPN預估：全壘打將超過紀錄600轟

2019-08-02 09:24

日職／王柏融2軍開轟 監督：歸期看守備復健進度

2019-08-02 00:11

聖荷西女網／超級搶十大逆轉 梁恩碩晉雙打4強

2019-08-02 09:58

中職／悍將次輪指名左投朱益生 簽約金360萬加盟

2019-08-02 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top