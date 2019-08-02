亞洲盃射箭／曾拿過劍道銅牌 王律勻複合弓排名賽第一

2019-08-02 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽今天展開首日賽程，在女子複合弓個人排名賽中，我國選手王律勻以680分排名第一，不僅在射箭場上表現亮眼，她過去更曾拿下過劍道賽銅牌。

本屆賽事參賽隊伍有澳洲、香港、日本、南韓、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和中華隊，在今天上午的女子複合弓個人排名賽中，中華隊王律勻在50公尺雙局都射出340分，680分和泰國選手同分，比較10分箭，王律勻以42：38勝出排第一，隊友許嬿樺668第六，雙雙直接晉16強，翁意婷639分第16。

將升上北市大三年級的王律勻，因為父親關係，國小時便全家一起練劍道，高二開始接觸複合弓，她說：「今天天氣很熱風很大，本來希望每一局可以射340幾分，結果都只有340分，每次比賽時風很大，我就會想很多，擔心時間不夠。」

開幕典禮時擔任運動員宣誓代表，「牛妹」許嬿樺說：「有小震驚了一下，但不會緊張啦，雖然這是第一次在國際賽做宣誓代表，但之前在學校有做過，所以還OK。今天比賽力量沒做好，節奏被風吹亂。」

中華隊南韓籍教練田仁秀說：「中華隊小將的表現還算不錯，天氣很熱，風很大，還要再適應一下，只要再調整一下接下來應該會更好。」團體賽中華隊排名第四。

男子反曲弓部分，南韓隊包辦前兩名，中華隊陳昭升627分第15，林一石625分第17，游輝彥602分第26名，團體賽則排名第六。

陳昭升說：「我平常在高雄練，高雄都沒什麼風，台北市立田徑場的風超大的，自己的判斷不是太好，接下來調整一下，對抗賽再拼一下，目標當然還是想拿下金牌囉。」