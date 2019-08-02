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傳中國不讓台參加2022冬奧 教長：維護選手權益

2019-08-02 12:11中央社 台北2日電

中華隊參加上屆冬奧。 新華社
中華隊參加上屆冬奧。 新華社
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媒體報導，中國以2022北京冬奧參賽權，威脅台灣放棄2019亞洲國際花式滑冰經典賽主辦權。教育部長潘文忠表示，冰協爭議已組專案小組調查，政府一定會全力維護選手的權益。

2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站原訂10月30日舉行，中華民國滑冰協會近日指出，接獲國際滑冰總會（ISU）通知，取消台灣主辦權，改由香港協會接手。但ISU後續發布新聞稿，指收到包括中華台北在內的多個亞洲會員國建議，才將比賽移到其他城市舉行。

「自由時報」今天報導，中華冰協秘書長吳奕德日前在跨部會的專案小組中坦言，中國以2022北京冬奧參賽權為威脅，要求台灣不能辦國際賽事，因憂心影響選手參與冬奧，才隱瞞不對外說明。

潘文忠今天出席「為台灣而教計畫5週年特展」，會後接受中央社記者採訪表示，滑冰經典賽的爭議已組成專案小組，希望能還原真相，究竟是如ISU所說，是中華冰協人員的擅自決定，還是有其他因素，都需深入調查瞭解。

潘文忠強調，不管事情如何發展，如果是因為政治因素干擾，妨礙體育的發展，都與國際體壇的價值不符。政府對於中華冰協爭取各項國際賽事的辦理權及參加權，一定會表達強烈的支持態度，畢竟冰協是窗口。對於中國以政治干預體育，一定會表達嚴正抗議。

潘文忠表示，目前情勢還在發展中，但教育部會保持一貫的態度，繼續調查釐清真相，同時維護選手的權益。他理解選手們努力訓練，就是想在國際競賽中有所表現，「他們的權益需要政府全力支持和維護」。

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