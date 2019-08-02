華盛頓網賽／拍落俄羅斯黑馬 謝淑薇晉女單8強

2019-08-02 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



謝淑薇闖進華盛頓網賽女單8強。 歐新社 分享 facebook 我國網球「一姊」謝淑薇今天在華盛頓女網賽單打16強碰上從資格賽闖進的俄羅斯女將葛拉齊娃（Varvara Gracheva），雙姝大戰三盤，最終謝淑薇以7：5、4：6、7：6（8：6）辛苦取勝，搶下八強門票。

為了年度最後一個大滿貫美網進行備戰的謝淑薇，從歐洲出發前往美國時，先是發生忘記帶護照的事情，好在後來順利抵達華盛頓參賽，這次謝淑薇以單打大會第四種子身份登場，首輪面對比利時費莉普金斯（Kirsten Flipkens），僅花78分鐘就以6：4、6：3直落二取勝。

次輪謝淑薇碰上從資格賽闖進的俄羅斯「黑馬」葛拉齊娃，開賽謝淑薇的發球局率先遭到破發，一度陷入0：3落後局面，但她展現韌性，後段連破對手兩個發球局，盤末自己的發球局再成功守成，逆轉搶下首盤。

握有一盤領先優勢的謝淑薇，次盤一下場就破了葛拉齊娃的發球局，不過謝淑薇沒能守住4：2的領先優勢，第8、10局自己的發球局都失守，遭對手扳回一城。

決勝盤中雙方上演「破發大戰」，從第六局起自己的發球局都沒能保住，6：6後也將比賽帶進「搶七」決勝局，謝淑薇在「搶七」一度握有兩個賽末點機會，卻遭葛拉齊娃化解，好在第三個賽末點機會出現後謝淑薇成功兌現，在超過兩個半小時的三盤大戰中取勝。