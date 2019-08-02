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聖荷西女網／超級搶十大逆轉 梁恩碩晉雙打4強

2019-08-02 09:58聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

梁恩碩。 資料照(圖／四維體育推廣教育基金會提供)
梁恩碩。 資料照(圖／四維體育推廣教育基金會提供)
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我國女網好手「小鋼砲」梁恩碩與大陸鄭賽賽組成的「海峽組合」，今天在聖荷西女網賽的雙打八強賽，海峽組合次盤雖「吞蛋」遭扳平，但雙姝展現韌性，決勝盤「超級搶十」從落後中成功反撲，以7：6（8：6）、0：6、10：8拍下英澳組合華生（Heather Watson）／佩蕾絲（Ellen Perez）晉級四強。

本周單雙打都有參賽的梁恩碩，單打部分在會外賽次輪因傷退賽，但還好傷勢並不嚴重，雙打部份仍可出賽，首輪碰上大會第4種子的大陸「金花」張帥／羅馬尼亞布澤妮絲古（Mihaela Buzarnescu），兩組人馬戰到決勝盤「超級搶十」才分出勝負。

今天梁恩碩與鄭賽賽繼續出征，首盤海峽組合在第四局率先遭到破發，但雙姝接連在第五、七局破回發球局，一度握有5：3的領先，不過後段海峽組合發球局連續失守，遭英澳組合逼成6：6，「搶七」決勝局海峽組合化解一個盤末點危機後連下三分，驚險搶下首盤。

但次盤海峽組合遭遇亂流，一下場就遭到對手破發，一口氣連掉六局吞下「貝果」，盤數也遭扳平。決勝盤「超級搶十」海峽組合一開始又陷入1：4落後，不過雙姝展現韌性，兩度從落後中追平比分，並在8：8後連拿兩分，在1小時35分鐘的三盤大戰中辛苦勝出，梁恩碩也喜迎生涯第一場WTA頂級（Premier）賽事雙打四強賽。

梁恩碩
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