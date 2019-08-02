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U12世界盃／黃天賜安撫情緒 陳楷升抗韓奪勝

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網球／拋開溫網失利 西西帕斯向前看

2019-08-02 00:16聯合報 記者曾思儒╱即時報導

上月溫布頓首輪就出局，讓希臘20歲新星西西帕斯消沉好一陣子，他整整把自己關在倫敦下榻處三天，是他的偶像「瑞士特快車」費德勒幫助他走出陰霾。

本周在華盛頓公開賽排頭號種子的西西帕斯透露，當時自己重複看了溫網落敗的比賽影片好幾次，「我很失望。」不過他也透過幾本書整理情緒，包括一本他人代寫的費德勒自傳，「這真的是一本關於他很有趣的書，寫了很多的細節。」

除了從偶像傳記汲取能量，他也給自己兩周假期，他笑說：「我認為這非常重要，讓我能充飽電來到這裡。」世界排名第六的希臘明星以6：3、7：5拍下地主希望保羅，站上第三輪。

首輪輪空的西西帕斯透露，剛開賽其實有些緊張，「我不知道要期待什麼，不過真的很開心過了第一關，這是場有考驗的比賽。」

華盛頓網賽屬男、女網合辦賽事，謝家姊妹謝淑薇、謝語倢本周就齊聚華盛頓，前天還寫下姊妹同日奪勝佳話，不過妹妹謝語倢在女雙第二輪和大陸搭檔尤曉迪沒能延續首輪拍下頭號種子的驚奇表現，面對地主組合高芙／麥克娜莉首盤「吞蛋」，最終以0：6、3：6出局。

本周列女單第四種子的謝淑薇，今天將和從會外賽晉級的俄羅斯18歲小將葛拉齊娃爭八強門票；晉級聖荷西女網雙打八強的「小鋼炮」梁恩碩，今天也要搶四強資格。

希臘西西帕斯走出溫網失利陰霾。（歐新社）
希臘西西帕斯走出溫網失利陰霾。（歐新社）
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