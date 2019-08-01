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泰國羽賽／王子維無緣再寫驚奇 周天成8強唯一台將

2019-08-01 20:26聯合報 記者曾思儒╱即時報導

王子維。圖／報系資料照
王子維。圖／報系資料照
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沒能延續首輪拍下里約奧運金牌名將諶龍的氣勢，我國「羽球王子」王子維今天在泰國公開賽第二輪以17：21、14：21敗給香港好手伍家朗，無緣和「一哥」周天成一起站上男單8強。

目前世界排名29的王子維，生涯前4次面對世界排名12的伍家朗都吞敗，最近一次在2017年印尼公開賽終於突破，但今天沒能乘勝追擊，兩局都是泰半處於落後，首局雖從12：17連趕4分，但一次判斷失誤中斷追分氣勢，最終仍讓伍家朗帶走對戰第5勝。

泰國公開賽屬BWF超級500系列，總獎金35萬美金，賽事緊接在超級1000系列的印尼公開賽和超級750系列的日本公開賽後舉行，中華羽將共有6組選手闖進今天舉行的第二輪，但壓軸的混雙代表李洋／楊景惇以12：21、14：21敗給3種子的日本組合渡邊勇大／東野有紗，代表只有「一哥」周天成突圍闖8強。

印尼公開賽拿下生涯首座BWF超級1000分系列冠軍的小天，今天花33分鐘以21：9、21：14拍下印度好手帕魯帕里；帕魯帕里去年底才和印度前「世界球后」塞娜成婚，是上月BWF超級100系列賽的加拿大公開賽亞軍。

小天奪勝前，3組先登場的台將都沒能闖關，女雙許雅晴／胡綾芳以兩個14：21不敵里約奧運金牌、日本前球后組合松友美佐紀／高橋禮華；接續登場的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋雖瓦解南韓對手催率圭／徐承宰3個賽末點，但追平比分後沒能再進一步，19：21、20：22讓出勝利。

男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵首輪通過3局大戰考驗，今天碰上排第3種子的大陸「前球王組合」李俊慧／劉雨辰又是打滿3局，但決勝局一路被對手壓制，無緣演出逆轉勝，纏戰1小時又3分鐘以17：21、21：11、21：11吞敗。

周天成王子維里約奧運
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