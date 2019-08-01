泰國羽賽／拍落前球后老公 周天成8強就位

2019-08-01 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



周天成。圖／YONEX提供（資料照） 分享 facebook BWF超級500系列的泰國公開賽第二輪賽事今天登場，中華羽球隊先登場的3組雙打雖都落馬，但排男單第3種子的「一哥」周天成輕鬆以21：9、21：14拍下印度好手帕魯帕里，8強門票到手。

泰國公開賽屬BWF超級500分系列賽，總獎金35萬美金，賽事緊接在超級1000系列的印尼公開賽和超級750系列的日本公開賽後舉行，不少羽將都是連3周征戰，其中小天更是印尼公開賽男單冠軍；本周退下「世界球后」寶座的戴資穎本周則是選擇休息，女單32籤沒有台將代表。

小天領軍的中華羽球隊共有6組選手通過首輪考驗，今天女雙許雅晴／胡綾芳先登場，但以兩個14：21不敵里約奧運金牌、日本前球后組合松友美佐紀／高橋禮華；接續登場的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋雖瓦解南韓對手催率圭／徐承宰3個賽末點，但追平比分後沒能再進一步，19：21、20：22讓出勝利。

僅存的男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵首輪通過3局大戰考驗，今天碰上排第3種子的大陸「前球王組合」李俊慧／劉雨辰又是打滿3局，但決勝局一路被對手壓制，無緣演出逆轉勝，纏戰1小時又3分鐘以17：21、21：11、21：11吞敗。

小天成為今天率先「開胡」的台將，他碰印度前「世界球后」塞娜的丈夫帕魯帕里，首局在3：4落後下連拿7分，第二局也是10：9時打出一波7：0攻勢，歷時33分鐘收下對戰3連勝。

首輪驚奇拍下里約奧運金牌諶龍的「羽球王子」王子維稍後也將登場，他將和香港伍家朗爭8強門票；僅存的混雙代表李洋／楊景惇則要挑戰排第3種子的日本組合渡邊勇大／東野有紗。