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羽球／周天成將升世界第2 戴資穎拚世錦賽重回后座

2019-08-01 18:41中央社 台北1日電

戴資穎。 歐新社
戴資穎。 歐新社
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台灣男單一哥周天成受惠印尼羽球公開賽奪冠積分大進補及世錦賽延後，下週排名將竄升至世界第2，再創個人新猷，而暫居第2的台灣一姐戴資穎若在世錦賽創佳績，也可望重回后座。

BWF世界排名積分主要採計過去52週賽事中，取積分最高的10場比賽，目前周天成先前在印尼公開賽拿下本季首冠，進帳1萬2000分，目前積分以8萬4698分暫居第3，僅次於日本球王桃田賢斗10萬8318分、中國好手石宇奇8萬9261分。

由於今年羽球世錦賽延後至8月19日至8月25日在瑞士舉行，連帶影響選手積分變動，周天成、石宇奇下週將先扣除去年在世錦賽所獲積分7200分、1萬1000分。

石宇奇未參加本週泰國公開賽，在不考慮本週戰況，改由其他場次積分遞補，周天成下週改納今年亞錦賽6420分，石宇奇則改採計今年馬來西亞羽球大師賽5040分，周天成下週積分將從8萬3918分起跳，正式超車石宇奇8萬3301分、升至第2，周天成排名將升至個人新高，締造台灣本土第一人紀錄。

另一方面，戴資穎因上週在日本公開賽8強賽爆冷吞敗，本週以9萬2625分，排名退居第2，由日本名將山口茜在印尼、日本公開賽連2站奪冠的氣勢，以9萬6130分，一舉登上世界球后寶座，戴資穎落後3505分。

不過，戴資穎先前累積長達137週的球后寶座紀錄，短期無人可超越，儘管目前暫居第2，但若想要重回球后寶座，得看世錦賽一役。

山口茜、戴資穎去年世錦賽分別闖進4強、8強，各獲積分9200分、7200分，下週扣除世錦賽積分、改由其他場次積分遞補後，預計各自仍有積分9萬3930分、9萬1845分，山口茜仍領先2085分，但戴資穎若能在8月中下旬的世錦賽奪冠，憑藉著冠軍積分1萬3000分入袋，有機會重回后座。

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