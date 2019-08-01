射箭／亞洲盃射箭賽台北站登場 地主小將捍衛主場

2019-08-01 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



亞洲盃射箭賽第二站本周登場。圖／中華射箭協會提供 分享 facebook 2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽今天起到6日在台北田徑場登場，我國反曲弓女子組由2017世青世青少，青少年混雙組金牌蘇思蘋，搭配2016年起參加過世界室內射箭錦標賽、2017世青世青少以及2017年世界中學生運動會戰功彪炳的葉昱琛與張容嘉，可以說是巾幗不讓鬚眉，準備一同捍衛主場。

男子組部分，由連續兩年參賽的游輝彥與陳昭升搭配新秀林一石。

複合弓部分，男子組可以說是全新陣容上場，湖口高中畢業的陳宏溢去年就有擔任國手的經驗，加上由甫獲得今年世錦賽金牌的陳麗如培養出的林家慶與張皓勛，全新組合預計擦出強大的能量；女子組則是由三位年輕但是國手經驗豐富的王律勻、許嬿樺以及翁意婷組成，也是不容小覷的團隊。

今年國際選手也是來勢洶洶，馬來西亞派出本屆世錦賽剛出爐的男子個人亞軍穆罕默德與會，成賽事一大亮眼。

中華隊教練袁叔琪表示，中華射箭隊的選手實力都非常堅強，在國際間的排名算得上首屈一指。本次賽事參與的選手雖然都是年輕選手，但資質優異、潛力無窮，和目前國際賽事的主力選手相比只是缺乏比賽經驗，只要多加訓練，假以時日就能與主力選手並駕齊驅，甚至有可能代表中華隊參加明年的東京奧運。

我國自2012年起開始舉辦亞洲級的射箭賽事，包括2013年的亞洲射箭錦標賽，本年則是連續第六年承辦亞洲盃射箭賽。