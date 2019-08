冰球/港冰球隊內地領先被毆 教練:裁判袖手旁觀

2019-08-01



香港球員遭於比賽中遭毆打。

今日網路上流傳一段香港少年冰球隊被內地球隊隊員圍毆的影片。消息指出,香港球員是於昨日(7月31日)在河北省承德市被毆打,當時香港與「崑崙鴻星萬科龍隊」的U20隊比賽,香港在最後一局以11比2領先,突然七名崑崙鴻星的隊員,圍毆五名香港球員。

從影片及香港教練的描述指出,當時球員被毆時,裁判並無即時分開雙方,只站在一旁觀看。

中國冰球協會宣傳部職員接受《香港01》調查時表示,相關情況已經過處理,並在賽場公布,強調是「比賽中的衝撞」,並非「毆打事件」,但拒絕交代處理結果。《香港01》記者也向香港冰球協會詢問處理進度,協會回覆「正了解情況」。

香港教練在Instagram發布影片,他描述當時香港領先,內地球員因為落後而失去理智(They just lost their mind when we are winning)。七名內地球員,毆打五名香港成員,但裁判並無介入,只是站在一旁觀看。

教練說「我們希望在整個聯賽中,打一場正當的比賽,展現體育精神,但我相信在中國內地很難。犯規、骯髒、無體育精神,是我唯一想到的形容詞。我作為教練,我卻幫不了球員。」

事發地點在河北省承德市,當地正進行「第二屆全國青年運動會冰球比賽項目」,在7月28日開始比賽,共33隊900多名冰球運動員參賽。

