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冰球／港冰球隊內地領先被毆 教練：裁判袖手旁觀

2019-08-01 17:56香港01 勞顯亮

香港球員遭於比賽中遭毆打。 截自影片
香港球員遭於比賽中遭毆打。 截自影片
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今日網路上流傳一段香港少年冰球隊被內地球隊隊員圍毆的影片。消息指出，香港球員是於昨日（7月31日）在河北省承德市被毆打，當時香港與「崑崙鴻星萬科龍隊」的U20隊比賽，香港在最後一局以11比2領先，突然七名崑崙鴻星的隊員，圍毆五名香港球員。

截自影片
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從影片及香港教練的描述指出，當時球員被毆時，裁判並無即時分開雙方，只站在一旁觀看。

中國冰球協會宣傳部職員接受《香港01》調查時表示，相關情況已經過處理，並在賽場公布，強調是「比賽中的衝撞」，並非「毆打事件」，但拒絕交代處理結果。《香港01》記者也向香港冰球協會詢問處理進度，協會回覆「正了解情況」。

香港教練在Instagram發布影片，他描述當時香港領先，內地球員因為落後而失去理智（They just lost their mind when we are winning）。七名內地球員，毆打五名香港成員，但裁判並無介入，只是站在一旁觀看。

教練說「我們希望在整個聯賽中，打一場正當的比賽，展現體育精神，但我相信在中國內地很難。犯規、骯髒、無體育精神，是我唯一想到的形容詞。我作為教練，我卻幫不了球員。」

事發地點在河北省承德市，當地正進行「第二屆全國青年運動會冰球比賽項目」，在7月28日開始比賽，共33隊900多名冰球運動員參賽。

延伸閱讀：

【冰球】最痛食波餅變頭槌開紀錄　颶風隊長止血後再入球奠勝

【冰球】男球迷做「架樑」亂派冰球　窩心球員堅持送到小妹妹手中

文章授權轉載自《香港01》

香港
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