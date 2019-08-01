華盛頓網賽／無緣續寫驚奇 謝語倢止步雙打八強

2019-08-01 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



我國網球「一姊」謝淑薇胞妹謝語倢(右)無緣續寫驚奇。 圖／取自謝語倢臉書 分享 facebook

我國網球「一姊」謝淑薇胞妹謝語倢，今天在華盛頓女網賽雙打八強賽沒能延續上一戰拍落大會頭號種子氣勢，與大陸搭擋尤曉迪此役面對地主組合，首盤就「吞蛋」，次盤又浪費領先優勢，遭對手連拿5局逆轉，無緣搶下晉級四強門票。

原名謝淑映的「A妹」謝語倢在這次華盛頓女網賽與尤曉迪搭擋，首輪就碰上大會頭號種子俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／ 捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova），絲妮柯娃還是女雙前球后，去年接連打下溫網及法網女雙金盃，但「海峽組合」展現韌性，以2：6、6：2、10：8逆轉勝，寫下驚奇。

今天「海峽組合」迎戰地主組合高芙（Cori Gauff）／麥克娜莉（Catherine Mcnally），卻沒能延續上一戰贏球氣勢，首盤就讓對手連保帶破連下6局，吞下「貝果」。

次盤「海峽組合」重整旗鼓，一下場就率先破發，第2局雖也面臨破發危機，仍順利化解，一度取得2：0的領先，不過美國組合很快回穩，把握住第4局破發機會成功回破，一口氣連下5局逆轉，盤末發球局雖又面臨破發危機，在化解後第一個賽末點就成功兌現，也讓「海峽組合」只抗敵57分鐘以0：6、3：6吞敗。

妹妹無緣在雙打繼續挺進，姊姊謝淑薇則要在單打賽場中繼續拚戰，她預計在台灣時間2日早上七時出賽，將對上從資格賽闖進的俄羅斯女將葛拉齊娃（Varvara Gracheva），爭奪八強門票。