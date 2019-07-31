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網球／詹家姐妹拜會蔡明忠送溫網金盃 期許美網再造佳績

2019-07-31 20:00聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

詹詠然(左)與詹皓晴(左)會見蔡明忠董事長。 台灣大提供
詹詠然(左)與詹皓晴(左)會見蔡明忠董事長。 台灣大提供
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由台灣大哥大贊助的世界網球好手詹詠然，於今年溫布頓網球錦標賽中，與克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）勇奪混雙冠軍，「台克組合」一路過關斬將，今年已拿下法網和溫布頓兩座混雙大滿貫。同時，詹詠然與詹皓晴兩姐妹在今年女雙也是表現亮眼，目前世界排名分別為第14、16的兩人，攜手拿下荷巴特、杜哈、伊斯特本等3大冠軍獎座，展現姐妹檔絕佳默契。詹家姐妹從溫網返台後，立即拜會台灣大哥大董事長蔡明忠，同時帶來溫網混雙冠軍獎盃、伊斯特本女雙冠軍獎盃與蔡董事長分享喜悅，感謝台灣大連續第六年的支持。蔡董事長除肯定詹家姊妹為台灣體壇的付出，也預祝兩姐妹在8月底美網公開賽再下一城，朝2020東京奧運目標邁進，繼續為國爭光。

台灣大贊助詹家姐妹將近六年，展望下半年，詹家姐妹將在8月初先後前往加拿大、美國備賽，為8月底即將開打的美國網球公開賽女雙、混雙的熱身。屆時兩姐妹除攜手共闖女雙外，在混雙部分，詹詠然與多迪格這組黃金「台克組合」，將延續奪冠氣勢；而詹皓晴則再次與世界雙打排名第11名的麥克維納斯(Michael Venus)搭檔，期盼再續2017年美網好成績。

台灣大從2014年起，陸續贊助詹詠然、詹皓晴至今，兩人也不負眾望，今年已經以女雙、混雙拿下5個冠軍獎盃，讓「Taiwan Mobile」戰袍陪伴她們，征戰各大國際賽事、屢創佳績。詹詠然在今年更奪下溫網混雙冠軍，寫下個人第4座大滿貫賽金盃的紀錄，好成績全球有目共睹。詹皓晴也保有勇闖溫網混雙的另類紀錄，於2014年參賽成為台灣首位打進溫網混雙決賽的選手，更於2017年拿下女雙亞軍。詹家姐妹多年來於世界網壇的亮眼表現，讓世界透過網球看到台灣，更讓台灣大與有榮焉。

從2003年起，台灣大投入體育活動與選手贊助經費，總計超過新台幣6億元，近年來全力支持網球、籃球、棒球、高爾夫球和馬拉松等賽事，選手們與球隊都不負眾望的繳出好成績。不僅詹詠然與詹皓晴在世界網球大放光芒，富邦勇士也首度於SBL聯賽封王，富邦悍將在下半球季目前戰績也暫居第一，其他包括台灣女子高爾夫一姐徐薇淩在今年LPGA純絲錦標賽以第5名完賽，台灣網球一哥莊吉生則在南韓光州挑戰賽，奪下今年首座男單冠軍，目前世界排名第138名，在台灣排名第一；至於高球新星李旻也持續參與各國比賽，歷練球技。台灣大期望能夠透過扶植優秀體壇選手前進世界，以落實企業支持帶動運動風氣的決心。

詹詠然(左)與蔡明忠。 台灣大提供
詹詠然(左)與蔡明忠。 台灣大提供
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