赴馬來西亞移訓 真大國術代表隊體驗文化差異

2019-07-31 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



真理大學國術代表隊前往馬來西亞進行移訓。圖／真理大學提供 分享 facebook

鑑於少子化對高等教育的衝擊，教育部積極推行新南向政策以招收更多東南亞的學生來台就讀，除了藉由招生博覽會的方式吸引更多東南亞學生來台就讀外，專業的技術交流也是一種招生的形式，其中真理大學國術代表隊在7月中旬就前往馬來西亞進行一場體育交流。

甫從馬來西亞進行國術移地教學的真理大學師生共15人，在7月中旬帶領真大國術代表隊一行人前往馬來西亞進行體育交流，參觀馬國國家體育中心、怡保大操場、鍾靈獨中、馬來亞大學與檳城理科大學的體育設施，並在馬來亞大學與檳城理科大學進行移地訓練，此次的移地訓練不僅讓馬來西亞學生了解台灣在國術上的專業成就，更藉由雙方的經驗交流讓台灣學生見識馬國在國術上的現況發展。

此次參訪團的領隊真大觀光休閒與運動學院院長鄭俊傑表示，真大與馬來西亞的合作長達一年半之久，這一年多來除了透過雙方在交換學生的MOU簽訂外，真大與馬來西亞已經完成的合作還包含高等教育的學術研討會、 馬來西亞華文獨中體育教師來台參加真大體育項目研習班 ，同時真大運動與管理學系也邀請馬來亞大學學生來台進行業界實習等相關增進雙方情誼的活動。

真大國術代表隊此次帶隊的總教練吳培協表示，教育部新南向政策的執行不僅開拓學生的國際視野，也讓教師了解體育發展在不同國家文化下的差異。