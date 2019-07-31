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華盛頓網賽／姐妹同日勝 謝淑薇盼奧運單雙都打

2019-07-31 15:01聯合報 記者劉肇育╱即時報導

謝淑薇。 資料照(歐新社)
謝淑薇。 資料照(歐新社)
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我國網球女將謝淑薇與妹妹謝語倢（原名謝淑映），今天一同在美國華盛頓網球公開賽單、雙打首輪接連取勝，讓謝淑薇賽後直言，希望明年東京奧運能夠一舉取得單、雙打資格。

謝淑薇這次華盛頓女網賽以女單第四種子身份登場，在首輪賽事中面對比利時費莉普金斯（Kirsten Flipkens），僅花78分鐘就以6：4、6：3直落二取勝，這同時也是謝淑薇繼今年溫網後再度擊敗費莉普金斯，下一輪將對上從資格賽闖進的俄羅斯女將葛拉齊娃（Varvara Gracheva）。

至於妹妹謝語倢與大陸搭擋尤曉迪，今天則是在女雙首輪就碰上第一種子俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／ 捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova），最終以2：6、6：2、10：8爆冷逆轉，順利通過頭關。

對於兩姐妹在華盛頓同日取勝，謝淑薇賽後在個人粉絲團上表示，「今年下半年穩穩地不受傷結束賽季，就是我現在最重要的事情。草地賽季時已經開始期待自己，今年要提早迎接冬訓，以更強大的身體機能面對明年單打賽事的挑戰。」

隨後謝淑薇也提到，期許自己能夠在明年東京奧運單雙打同時入圍，以拿下更多的補助款來幫助真正需要幫助的選手。不過依照國際網球總會規定，女子選手在奧運周期間必須參加至少兩站的聯邦盃，在已錯過今年賽事的情況下，謝淑薇要取得奧運資格，仍有待解的技術難題。

至於謝語倢在今天贏球後，也開心地表示這次華盛頓網賽僅是她今年WTA第一站，能夠在首輪就擊敗頭號種子，她感謝家人、老師、搭擋與朋友的支持，並笑稱應該是有「種子病毒」吧。

謝淑薇
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