泰國羽賽／兩組雙打開紅盤 周天成接棒搶勝

2019-07-31 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



我國羽球「一哥」周天。 歐新社 分享 facebook

BWF超級500系列的泰國公開賽今天全面開戰，率先登場的兩組台將都開出紅盤，女雙許雅晴／胡綾芳直落2拍下泰國組合，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也通過3局大戰考驗，接續包括「羽球王子」王子維和「一哥」周天成都要上場搶勝。

泰國公開賽屬BWF超級500分系列賽，總獎金35萬美金，賽事緊接在超級1000系列的印尼公開賽和超級750系列的日本公開賽後舉行，不少羽將都是連3周征戰，本周退下「世界球后」寶座的戴資穎選擇休息，在女單32籤沒有台將代表。

昨天早上會外賽先登場，晚間男雙和女雙部分賽事也登場，排男雙第8種子的廖敏竣／蘇敬恒連輸2局不敵馬來西亞組合，另組登場的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋則以21：18、21：19拍下印尼對手，成第一組晉級16強的台將。

今早許雅晴／胡綾芳和盧敬堯／楊博涵接棒搶勝，作為女雙唯一代表的許胡配只花26分鐘就以21：14、21：16解決泰國姊妹檔本雅帕（Benyapa Aimsaard）／努塔卡倫（Nuntakarn Aimsaard），「楊肉盧」則和南韓金基正／金沙朗大戰62分鐘，辛苦以21：15、18：21、21：17搶下勝利。

許胡配在下一戰要碰上排第3種子的里約奧運金牌、日本前球后組合松友美佐紀／高橋禮華，「楊肉盧」的下一戰對手則是排男雙第3種子的大陸組合李俊慧／劉雨辰。

「羽球王子」王子維首戰抽到大陸前球王諶龍，在印尼公開賽登頂的周天成，連兩周的第一輪都碰南韓李東根，預計台灣時間今天下午4時20分上場，晚上登場的混雙李洋／楊景惇是壓軸上陣的台將。