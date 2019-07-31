亞運銅牌陳靖騷擾女將 射擊協會：力挺自家選手

2019-07-31 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



跆拳道品勢國手陳靖傳在世大運培訓期間騷擾女將。 聯合報系資料照 分享 facebook

去年在雅加達亞運摘下銅牌的跆拳道品勢國手陳靖，今年在拿坡里世大運培訓期間傳出酒後闖進射擊女將房間，事發當下射擊女將已向上報告，射擊協會理事長陳士魁表示，協會決定力挺選手，但也擔心事件曝光造成選手二度傷害。

陳靖是在今年6月隨世大運跆拳道品勢隊到國立體大移地訓練，借住國家射擊隊訓練場地的公西靶場，但有一天在酒後闖進女子射擊隊房內，行為遭監視器拍下；該名女將當時是熟睡狀態，不清楚陳靖作為，僅表示有聽到翻動東西的聲音，最初還以為是隊友開玩笑。

陳士魁表示，事發當下選手已經向學校、協會以及靶場報告，國訓中心執行長李文彬立即北上與選手見面協助處理，雙方學校都進入性平處理，選手也有向警方備案。

陳士魁表示，協會絕對力挺選手，也支持選手報警，但事件已發生一段時間，擔心選手心情剛沈澱完又遇新聞爆出會二次傷害。

國訓中心今天上午發布聲明稿，全文如下：

有關拿坡里世大運跆拳道培訓隊陳姓選手，違反規定之行為，國家運動訓練中心表示：「當晚女選手睡覺時隱約感覺到室友回來，但隔天女選手起床後詢問室友後，發現不是室友，立刻就往上呈報此事。」

國訓中心經調查後確認當晚該員為陳姓選手，便告知陳姓選手其行為已違反國訓中心培(集)訓隊教練選手管理要點，並將依該規定議處，且同步通知大專體總對於該員辦理除名歸建事宜。而陳姓選手於事發當日向大專體總申請放棄培訓之書面資料，並於當日起離隊退出培訓並搬離公西靶場，後續中心業已依據大專體總來文即刻辦理歸建程序。

本案當事者已向警方備案，國訓中心亦在7月初邀集相關協會、培訓隊教練及學校召開調查會議，會後並將調查結果函請該單項協會依規定召開會議進行懲處。