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聖荷西女網／小鋼砲發威 梁恩碩拍下第4種子

2019-07-31 11:46聯合報 記者曾思儒╱即時報導

梁恩碩和大陸搭檔鄭賽賽拍下大會第4種子，迎接生涯第一場WTA頂級（Premier...
梁恩碩和大陸搭檔鄭賽賽拍下大會第4種子，迎接生涯第一場WTA頂級（Premier）賽事的雙打勝利。 聯合報系資料照
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我國女網好手「小鋼砲」梁恩碩在聖荷西女網賽的單打會外賽因傷退賽，今天在女雙首輪仍有收穫，和大陸搭檔鄭賽賽拍下大會第4種子，迎接生涯第一場WTA頂級（Premier）賽事的雙打勝利。

聖荷西女網總獎金為87萬6183美元，目前在單打排名222的梁恩碩從會外賽出發，雖闖過頭關，但第二輪首盤還沒打完就因右腳踝傷勢退賽，所幸傷勢影響不嚴重，今天如期在女雙上陣。

她和大陸鄭賽賽組成的海峽組合，首戰抽到列第4種子的大陸「金花」張帥／羅馬尼亞布澤妮絲古（Mihaela Buzarnescu），首盤就3度破發成功，以6：3先下一城；第二盤第4種子以6：1拿下，戰局進入「超級搶10」。

海峽組合在「超級搶10」第1球就成功破發，並在5：4時連下4球奠定領先，最終就以10：5搶下8強門票。

另外，謝政鵬和印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungkat）在奧地利基茨比厄爾公開賽，沒拿把握「超級搶10」的2個賽末點，以7：6（7：3）、2：6、13：15遭丹麥尼爾森（Frederik Nielsen）／德國普特茲（Tim Puetz）逆轉，無緣晉級8強挑戰頭號種子。

謝政鵬姊姊謝淑薇和妹妹謝語倢在本周齊聚華盛頓，今早謝語倢先和大陸搭檔尤曉迪拍下頭號種子晉級女雙8強，謝淑薇稍後也以6：4、6：3解決比利時費莉普金斯（Kirsten Flipkens），同日迎接勝利。

謝淑薇謝政鵬梁恩碩
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