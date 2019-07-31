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華盛頓網賽／謝淑薇闖頭關 妹妹女雙勝頭號種子

2019-07-31 10:40聯合報 記者曾思儒╱即時報導

在女單排第4種子的謝淑薇以直落二拍下比利時費莉普金斯，闖過首輪。 歐新社
在女單排第4種子的謝淑薇以直落二拍下比利時費莉普金斯，闖過首輪。 歐新社
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謝家姊妹謝淑薇和謝語倢，本周齊聚華盛頓女網賽，今天都迎來勝利，在女單排第4種子的謝淑薇以直落二拍下比利時費莉普金斯（Kirsten Flipkens），胞妹謝語倢在女雙和大陸尤曉迪更是拍下大會頭號種子俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／ 捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova），寫下賽會驚奇，並且挺進八強。

原名謝淑映的「A妹」謝語倢，和尤曉迪組成的「海峽組合」，在第一輪就面對頭號種子，絲妮柯娃還是女雙前「世界球后」，去年接連在溫布頓和法網摘下女雙金盃，不過「海峽組合」展現韌性，以2：6、6：2、10：8逆轉勝。

謝淑薇胞妹謝語倢在女雙和大陸尤曉迪拍下大會頭號種子。 截圖自Taiwan in ...
謝淑薇胞妹謝語倢在女雙和大陸尤曉迪拍下大會頭號種子。 截圖自Taiwan in the US官方粉絲團
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謝語倢在臉書分享，華盛頓才是今年第一站WTA賽事，能通過前球后考驗，感謝家人、朋友和搭檔的支持；且「海峽組合」在第二戰就排到大球場，讓她喊「小激動」。

「海峽組合」第二輪對手是地主組合高芙（Cori Gauff）／麥克娜莉（Catherine Mcnally），15歲的高芙剛在溫布頓打進第四輪，只是黑馬旅程沒能在華盛頓延續，在單打首輪出局後，持外卡的雙打闖過頭關，明天要和「海峽組合」搶4強門票。

妹妹迎來勝利後，我國「一姊」謝淑薇在單打上陣，碰上今年在溫布頓第二輪曾交手、世界排名106的費莉普金斯，開賽就取得3：0領先，雖對手回破發球局，仍以6：4先下一城；第二盤謝淑薇兩度破發成功，最終就以6：3搶勝，對戰2連勝。

謝淑薇在第二輪將碰從會外賽晉級的俄羅斯18歲小將葛拉齊娃（Varvara Gracheva）；葛拉齊娃世界排名僅211位，首輪纏戰3盤，拍下世界排名92的同胞布林柯娃。

謝淑薇溫布頓羅斯
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