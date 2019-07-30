網球／搭檔西西帕斯雙打 基里洛斯：別重蹈我覆轍

2019-07-30 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



基里洛斯。 美聯社 分享 facebook 網壇備受期待的兩大天才型好手，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）與世界第6希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），華盛頓網賽搭檔雙打令人眼睛為之一亮。基里洛斯不忘告誡小老弟，千萬別重蹈自己的覆轍。

基里洛斯成名甚早，球風狂放，過去曾被視為球王接班人，但EQ控管成為他的致命傷，場上不時暴走行徑屢挨批，日前溫網交手納達爾更耍弄小聰明，網壇評價正反兩極。

華盛頓網賽新星組合成為亮點，儘管16強3：6、6：3、5：10，鏖戰3盤不敵當今男雙第一 哥倫比亞卡波（Juan Sebastian Cabal） ／法瑞（Robert Farah），充滿活力打法仍為男雙比賽注入新鮮感。

西西帕斯說，「我很享受跟他合拍的感覺，以及攜手作戰的時刻。非常有趣。」

基里洛斯賽後也少見以前輩之姿給西西帕斯建言，「他才剛剛開始，希望他不會重蹈我的覆轍。只要他保持謙虛，相信他會成就一番大業。」

「壞小子」不忘自嘲，要西西帕斯除了雙打搭配外，別跟他太多接觸以免「近墨者黑」。西西帕斯則反駁，「我完全不覺得，反倒深受啟發。他的發球極具破壞力，希望我也能像他一樣。人類能發出這種球簡直不可思議。」