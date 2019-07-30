網球／溫網一輪遊 莎娃、大威辛辛那提獲外卡

2019-07-30 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



莎拉波娃。 新華社 分享 facebook 前俄羅斯球后莎拉波娃（Maria Sharapova）以及前美國球后大威廉絲（Venus Williams），草地大滿貫同病相憐，雙雙在首輪淘汰，溫網後休戰一個月再出發，獲得WTA超五賽辛辛那提網賽外卡，預計共計將有5位前球后齊聚爭冠。

辛辛那提網賽賽事總監席瓦爾（Andre Silva）表示，「莎拉波娃和大威是史上最頂尖的冠軍，我們也期待這兩位前球后，加入世界頂尖好手競逐行列。」

莎拉波娃8年前曾在此地封后，但近年受傷勢所困，本季肩傷休養近6個月，6月中才復出再戰，但溫網左手臂再傳傷情，首輪面對世界第88名的法國女將帕曼提艾（Pauline Parmentier），鏖戰至第3盤0：5後宣告退賽，調整一個月後，辛辛那提網賽有望提拍上陣。

溫網首輪就是敗給「大黑馬」美國15歲小將高芙（Coco Gauff）的大威，本季寫下14勝8負，目前世界排名落到50名，本周持外卡出賽史丹佛女網賽，首輪將碰上同胞好手瑪泰克•史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）。

除了莎娃、大威，包括前羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep），當今球后澳洲芭蒂（Ashleigh Barty），以及23座大賽冠軍小威廉絲（Serena Williams），至少5位前球后將會師逐冠。