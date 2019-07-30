親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

熬過婚變危機 「最正玉女歌手」變這樣！

運動筆記戶外運動就怕中暑！如何判斷和緩解方法大全MERRELL野人幫-青桐林夏日
健行筆記嘉義五連峰大學生暑假就是要爬山!!南湖大山縱走(6天不能洗澡好痛苦)
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

網球／溫網一輪遊 莎娃、大威辛辛那提獲外卡

2019-07-30 19:32聯合報 記者林宋以情╱即時報導

莎拉波娃。 新華社
莎拉波娃。 新華社
分享
前俄羅斯球后莎拉波娃（Maria Sharapova）以及前美國球后大威廉絲（Venus Williams），草地大滿貫同病相憐，雙雙在首輪淘汰，溫網後休戰一個月再出發，獲得WTA超五賽辛辛那提網賽外卡，預計共計將有5位前球后齊聚爭冠。

辛辛那提網賽賽事總監席瓦爾（Andre Silva）表示，「莎拉波娃和大威是史上最頂尖的冠軍，我們也期待這兩位前球后，加入世界頂尖好手競逐行列。」

莎拉波娃8年前曾在此地封后，但近年受傷勢所困，本季肩傷休養近6個月，6月中才復出再戰，但溫網左手臂再傳傷情，首輪面對世界第88名的法國女將帕曼提艾（Pauline Parmentier），鏖戰至第3盤0：5後宣告退賽，調整一個月後，辛辛那提網賽有望提拍上陣。

溫網首輪就是敗給「大黑馬」美國15歲小將高芙（Coco Gauff）的大威，本季寫下14勝8負，目前世界排名落到50名，本周持外卡出賽史丹佛女網賽，首輪將碰上同胞好手瑪泰克•史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）。

除了莎娃、大威，包括前羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep），當今球后澳洲芭蒂（Ashleigh Barty），以及23座大賽冠軍小威廉絲（Serena Williams），至少5位前球后將會師逐冠。

大威廉絲莎拉波娃小威廉絲
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

網球／搭檔西西帕斯雙打 基里洛斯：別重蹈我覆轍

2019-07-30 20:20

沙排／三度叩關奧運夢 顧乃涵、劉碧欣吵出默契

2019-07-30 18:50

沙排／我首辦亞洲賽 顧乃涵、劉碧欣拚東奧積分

2019-07-30 17:03

足球／內馬爾性侵案罪證不足 巴西警終止調查

2019-07-30 16:45

足球／C羅變卦放鳥南韓 「韓粉」氣氣氣氣氣！

2019-07-30 16:35

羽球／培養下一個戴資穎 合庫和泰北高中建教

2019-07-30 15:32

華盛頓網賽／開始練單打 墨瑞：復出不遠了

2019-07-30 14:42

電競／16歲要塞英雄冠軍 獎金比小約、伍茲多

2019-07-30 14:12

網球／納達爾蒙特婁挑大樑 莊吉生在墨西哥出局

2019-07-30 13:22

網球／出櫃同志首度變對手 賽後隔網獻吻

2019-07-30 11:15

排球／加盟日排 劉鴻杰大秀日文

2019-07-29 23:51

LPGA／愛維養錦標賽 高真榮奪冠要回球后

2019-07-29 23:20

排球／「快閃」球隊發布會 劉鴻杰：隊友超熱情

2019-07-29 22:24

跆拳道／通過連署數 啟動理事長吳兩平罷免程序

2019-07-29 19:42

日本東奧500日圓紀念幣 採用風神雷神圖案

2019-07-29 19:01

世泳賽／嗆孫楊後自家女將藥檢沒過 澳泳將回應

2019-07-29 18:23

亞太盃足賽／台中國安國小 一天5場踢出冠軍

2019-07-29 15:16

環法自由車／逾百年來最年輕黃衫 伯納爾哭了

2019-07-29 13:50

華盛頓網賽／延續溫網驚奇 高芙闖會內賽

2019-07-29 13:25

世泳賽／超越飛魚！ 22歲美將單屆進帳8獎牌

2019-07-29 12:28

布拉格網賽／曾俊欣獲挑戰賽亞軍 排名將大躍進

2019-07-28 22:50

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

美媒列自由市場7大戰將 林書豪排首位

2019-07-30 09:24

林書豪獲各方送上溫暖 紐時看好能回歸NBA

2019-07-29 23:46

NBA／提前備戰新賽季？ 柯瑞合體羅素練球

2019-07-30 08:15

NBA／僅湖人給機會 佛蓋爾：沒球隊對我有興趣

2019-07-30 10:36

NBA／威廉森不只能進攻 鵜鶘：勇士格林進化版

2019-07-29 18:22

中職／新舊國家隊對決話題夯 明星賽令人激賞

2019-07-30 07:00

U12世界盃少棒賽 預賽分組戰績排名

2019-07-30 20:20

NBA／全力追逐總冠軍 戴維斯要先克服「怕黑」

2019-07-30 14:10

MLB／A-Rod未獲洋基續聘 結束15年賓主關係

2019-07-30 10:52

網球／出櫃同志首度變對手 賽後隔網獻吻

2019-07-30 11:15

NBA／吸引2新援加入 柯利甫進軍爵士就建功

2019-07-30 17:12

NBA／綠衫軍不合因厄文？ 史馬特：他是很棒隊友

2019-07-30 12:12

U12世界盃／3屆冠軍美國 爆冷淘汰無緣4連霸

2019-07-30 16:44

NBA／脫手自家品牌所用倉庫 鮑爾獲利70萬美元

2019-07-30 17:31

NBA／湖人不能再缺席季後賽 庫茲瑪：這是第一目標

2019-07-30 17:29

NBA／衝擊新目標 字母哥：MVP已是過去式

2019-07-30 12:40

NBA／憶騎士16年逆轉奪冠 勒夫歸功詹皇喊話

2019-07-30 19:05

NBA／樂見衛少加盟效應 葛登：帶來運動能力

2019-07-30 19:15

籃球／國內報價不敢領教 楊敬敏嘆返台路難行

2019-07-30 17:15

世界盃男籃／全力備戰 八村壘、渡邊雄太返回日本

2019-07-30 17:27

中職／洪一中母親辭世 8月5日舉行告別式

2019-07-30 17:23

NBA／恢復進展順利 杜蘭特：只需用一根拐杖

2019-07-30 17:25

日職／連6年開球花招多 石原聰美這回學岡島秀樹

2019-07-30 13:43

CBA／林韋翰第五順位入選：謝謝裕隆、金酒栽培

2019-07-29 23:56

網球／納達爾蒙特婁挑大樑 莊吉生在墨西哥出局

2019-07-30 13:22

籃球／政大補強備戰雄鷹盃 筑波七培訓國手壓境

2019-07-30 18:07

中職／吳昇峰明星賽投出魄力 洪總考慮列中華隊

2019-07-30 17:48

MLB／與高層閉門會議 史卓曼一度不滿交易結果

2019-07-30 11:58

中職／恰恰別擔心 引退賽門票秒殺連兩戰滿場

2019-07-29 23:38

U12世界盃／中華隊長黃天賜 想回敬日本全壘打

2019-07-29 21:28

U12世界盃／就差滿貫砲 韓小將差點完全全壘打

2019-07-30 12:58

羽球／培養下一個戴資穎 合庫和泰北高中建教

2019-07-30 15:32

MLB／想陪伴兒子 土洛威斯基透露退休原因

2019-07-30 11:52

U12世界盃／中華小將屠殺捷克 晉級大勢底定

2019-07-29 23:48

MLB／開賽前兩球破紀錄兩轟 教士火速擺平金鶯

2019-07-30 16:11

中職／曾呼籲別脫軌 洪一中：這次明星賽好很多

2019-07-30 19:11

U12世界盃／長捲馬尾 義國女球員偶像是亞土維

2019-07-30 13:56

LPGA／愛維養錦標賽 高真榮奪冠要回球后

2019-07-29 23:20

MLB／不當跑壘上訴失敗 馬里斯尼克確定禁賽兩場

2019-07-30 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top