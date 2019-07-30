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沙排／三度叩關奧運夢 顧乃涵、劉碧欣吵出默契

2019-07-30 18:50聯合報 記者林宋以情╱即時報導

劉碧欣、顧乃涵（右二）2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽拚冠。記者林宋以情／攝...
劉碧欣、顧乃涵（右二）2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽拚冠。記者林宋以情／攝影
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2006年多哈亞運率中華女排奪銅，37歲的顧乃涵室內排球、沙排「雙棲」，轉戰沙排近十年，她與劉碧欣目前最被看好有機會前進2020東京奧運。兩人組合難免摩擦，顧乃涵笑說兩人吵架是「日常」，但鬥嘴溝通為的是讓團隊成長，亞洲沙灘排球公開賽澎湖站力拚冠軍爭積分，盼第三度叩關奧運能成真。

去年雅加達亞運「顧劉配」與獎牌擦肩，顧乃涵一度回到老本行，擔任企排極速超跑隊助理教練，但隨後再度加入東奧培訓隊，展開爭取東奧積分之路，奧運積分去年9月起至明年6月14日止。

「顧劉配」去年8月世界巡迴賽二星級晉江公開賽摘銀，創我國沙排世界巡迴賽最佳成績，目前世界排名高居57名。8月6日至11日澎湖登場的2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽，女子組有世界排名42名的澳洲萊爾德（Nicole Laird）／帕瑪（Becchara Palmer ），萊爾德今年3月才在世巡賽三星雪梨賽摘金，將是「顧劉配」頭號勁敵。

東奧沙排奧運資格男女各取23組加上主辦國1組共24組，一國家奧會最多兩組獲資格，23組包含世錦賽冠軍，各州錦標賽5組，奧運會外賽2組，以及世界排名前15組，積分採世界積分最佳前12站。

前兩度拚奧運都飲恨，顧乃涵坦言東奧是她的最後一搏，今年預計參賽15站，目前還剩最後3站。顧乃涵表示，近年打法更不同，「我們身高較矮，面對世界級選手身材高大、爆發力強，因此更需要靠速度、站位以及戰術取勝。」

顧乃涵性格直來直往，自爆與劉碧欣爭執是日常，劉碧欣也笑說，「摩擦才會有火花。但我們都是想要做的更好。」首度當地主，劉碧欣說，「澎湖場地雖然熟悉，但沙排易受場地、風勢以及其他外在因素影響。不過當然還是以奪冠為目標。」

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