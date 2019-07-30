排球／我首辦亞洲沙排賽 顧乃涵、劉碧欣拚東奧積分

2019-07-30 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽8月6日至11日澎湖登場。圖／主辦單位提供 分享 facebook

斥資將近2000萬台幣，2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽8月6日至11日澎湖登場。這是我國首度舉辦亞洲排球聯合會（AVC）年度制式正式沙灘排球賽事，且是國際排球總會排名積分賽，我國派出男、女各三組參賽，其中包括目前世界排名57名、日前世界巡迴賽二星級賽摘銀的顧乃涵／劉碧欣，以及目前世界排名84名的謝雅仁／王進如，除了將冠軍留下更要力拚2020年東奧積分。

為舉辦史上首次AVC正式沙排賽，中華排協特助章金榮表示，包括球柱、球網等設備都從日本運來，600個看台則運自台灣，另外為因應澎湖近40度高溫，選手、媒體休息帳篷都有配備冷氣。

2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽8月6日至11日澎湖登場。圖／主辦單位提供 分享 facebook

本次公開賽共17個亞洲國家，共計48支球隊，國家為澳大利亞、巴林、香港、印尼、伊朗、日本、哈薩克、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、新加坡、泰國、土庫曼、萬那杜、越南及我國，共計96名男女沙排好手熱情參與。賽事分正規賽與資格賽，前20名無須正規賽，資格賽前4名可進入正規賽。

我國本次參賽選手，以女子組顧乃涵、劉碧欣組合實力最堅強，去（107）年勇奪韓國蔚山世界沙灘排球巡迴賽一星級賽事冠軍、世界巡迴賽二星級晉江公開賽銀牌；男子組則以謝雅仁、王進如組合較受矚目，今（108）年已贏得世界沙灘排球巡迴賽印度公開賽一星級賽事銀牌，後勁看好黑馬竄出。