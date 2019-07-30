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足球／C羅變卦放鳥南韓 「韓粉」氣氣氣氣氣！

2019-07-30 16:35聯合新聞網 綜合報導

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度放鳥韓國球迷，讓「韓粉」氣氣氣氣氣！ 美聯社
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度放鳥韓國球迷，讓「韓粉」氣氣氣氣氣！ 美聯社
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葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）26日隨義甲名門尤文圖斯到南韓進行友誼賽，雖賽前同意上場、出席見面會的行程卻突然變掛，讓在場6萬多名球迷傻等，有南韓球迷因此打算透過律師提出集體訴訟，向主辦單位求償。

原定與南韓K聯賽明星隊之間的交流賽，因當天下雨，尤文圖斯聲稱天候不佳，先是班機延遲2小時抵達仁川，隨後C羅又以「保持狀態」為由，婉拒原先說好出席的見面會。接著又因車況影響，致使預計晚間8點開始的球賽延後30分鐘才舉行，且合約載明得至少上場45分鐘的C羅根本沒踏上草皮，讓多數追星球迷在雨中乾等。

本場友誼賽因C羅坐鎮，吸引許多球迷爭相搶購門票，最貴門票要價約40萬韓幣，舉辦場地共計65000個座位，開賣約2.5小時就售罄，如今賽事內容與期待落差極大，導致購票球迷怨聲載道，已有超過2000名南韓球迷打算提告，要求賠償每人107萬韓幣的門票及精神撫慰金，還有人打算控告C羅詐欺。

這件事也讓C羅的社群媒體被南韓粉絲灌爆，不只有到場球迷表示「他背叛了6萬名觀眾」，有人也聲稱「自己不再是球迷」，還有球迷甚至警告C羅「別再來南韓了」。除球迷外，韓足聯盟也認為遭背叛，不僅向尤文圖斯發文表示抗議，同時將對尤文圖斯的抗議文提交至義甲和亞洲足球聯盟，希望得到合理答覆。

韓國C羅Cristiano Ronaldo
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