華盛頓網賽／開始練單打 墨瑞：復出不遠了

2019-07-30 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



墨瑞受訪表示，身體狀況很不錯，臀部完全不會疼痛，這周就會練習單打。 路透 分享 facebook

臀部手術回歸的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），本周和曾登男雙「世界球王」的哥哥傑米（Jamie Murray）在華盛頓公開賽合拍，他還預告不久後就能在單打復出，說不定2周後的辛辛那提名人賽就能實現。

32歲的墨瑞是在今年1月動刀，當時一度有退休打算，不過在6月草地賽季從雙打復出後狀況不錯，不但打下皇后草地賽冠軍，還在溫布頓的男雙、混雙亮相。

迎接硬地賽季第一戰前，墨瑞受訪表示，身體狀況很不錯，臀部完全不會疼痛，這周就會練習單打，「當我覺得準備好了，我就會打單打，我每周都會持續訓練單打並參加雙打，再看看狀況如何。」

曾登上「世界球王」寶座的墨瑞，目前排名222，談到下月26日開打的美網能否復出單打賽，他保持開放態度。

墨瑞表示，最佳的復出時間可能是8月11日開戰的辛辛那提名人賽，「若是來不及，我可能會等到美網後再打（單打），我不希望第一個復出比賽就是五盤三勝的賽制。」不過握有3座大滿貫金盃的「英國希望」也說，自己狀態比去年好多了，能夠盡情跑動，發球也沒問題，若是感覺下周狀態許可，就可能提前在單打復出。

他也回憶，去年華盛頓公開賽的第三輪，比賽因雨延遲，結束賽事時已超過當地時間凌晨3點，他雖拿下勝利，但同一天的稍後決定退賽，還一度落下男兒淚，「當時我打得掙扎，感覺很差，很難過，臀部真的很痛。」他稱去年經驗是種「恥辱」，但已拋開不好回憶往前看，「很高興有機會重返華盛頓，和我哥哥聯手，我們已經3年沒合作了。」

墨瑞兄弟上次合拍是在2016年里約奧運，去年傑米和巴西搭檔蘇雷斯（Bruno Soares）打下華盛頓雙打金盃，今年要和弟弟攜手挑戰連霸。