電競／16歲要塞英雄冠軍 獎金比小約、伍茲多

2019-07-30 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



「要塞英雄世界盃」個人賽冠軍獎金300萬美元，比起溫網、高球名人賽還多。圖／取自ESPN推特 分享 facebook

16歲的美國電競選手吉爾斯多夫（Kyle Giersdorf，暱稱為Bugha），拿下「要塞英雄世界盃（Fortnite World Cup）」個人賽冠軍，抱回300萬美元（約新台幣9324萬元），比約克維奇（Novak Djokovic）、「老虎」伍茲（Tiger Woods）的冠軍獎金還多。

電競遊戲「要塞英雄（Fortnite）」的世界盃賽事歷經兩天結束，吉爾斯多夫擊敗全球超過4000萬名選手，拿下冠軍，雙人賽則由暱稱為Nyhrox的博奎斯（Emil Bergquist）和Aqua的大衛（David W）拿下冠軍，兩人將平分300萬美元的獎金。

300萬美元獎金不僅是電競界的紀錄，以體壇來說，約克維奇在今年溫網男單冠軍的獎金是298萬美元，高球名將「老虎」伍茲暌違14年後拿下的美國名人賽冠軍，獎金是200萬美元。

若以年紀相近來說，以22歲之齡成為環法自由車賽110年來最年輕冠軍的哥倫比亞車手伯爾納（Egan Bernal），他的獎金是58萬美元，在要塞英雄世界盃獎金榜排在第六。

電競獎金正在飛速成長，2009年拿下星海爭霸冠軍的韓籍選手李帝東，當年8萬6千美元的獎金已是電競新高，經過10年，今年要塞英雄世界盃總獎金高達3000萬美元，第二名的「Psalm」哈里森．張（Harrison Chang）獎金也帶走180萬美元。