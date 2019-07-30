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網球／納達爾蒙特婁挑大樑 莊吉生在墨西哥出局

2019-07-30 13:22聯合報 記者曾思儒╱即時報導

硬地賽季第一場1000分級的蒙特婁名人賽下周登場，但「四大天王」僅納達耳與會。 ...
硬地賽季第一場1000分級的蒙特婁名人賽下周登場，但「四大天王」僅納達耳與會。 美聯社
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硬地賽季第一場1000分級的蒙特婁名人賽下周登場，但「四大天王」沒能單打聚首，溫布頓決賽上演史詩級經典戰役的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都缺席，只有「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）挑大樑。

蒙特婁名人賽種子序今天公布，目前世界排名第2的納達爾成蒙特婁名人賽頭號種子，世界排名第4的奧地利好手汀恩則因小約上周宣布退賽，費德勒也缺陣，排上第2種子。

蒙特婁名人賽和多倫多名人賽每年交替舉辦，今年賽事總獎金超過6百萬美金；納達爾過去曾4度登頂，包括去年在多倫多高舉金盃，今年要挑戰衛冕。

同時間在多倫多舉辦的女網屬於「超五」巡迴賽，總獎金283萬美金，溫網第4輪出局的澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）榮膺頭號種子，日本好手大坂直美列第2種子。

我國世界排名134的「一哥」莊吉生本周通過墨西哥洛斯卡沃斯公開賽會外考驗，連過2關拿到會內賽門票，今天早上和世界排名129的拉脫維亞高比斯（Ernests Gulbis）對決，首盤唯一的破發點沒保住，以4：6讓出；第二盤莊吉生雖逼出對手3個破發點但都沒把握，雙方纏戰到「搶7」後莊吉生又陷入0：4落後，最終以6：7（2：7）讓出勝利。

納達爾莊吉生費德勒
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