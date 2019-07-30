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網球／出櫃同志首度變對手 賽後隔網獻吻

2019-07-30 11:15聯合報 記者曾思儒╱即時報導

比利時網球女將范優凡克和同胞米寧交往中，賽後兩人大方「放閃」，隔網送上一吻。 截...
比利時網球女將范優凡克和同胞米寧交往中，賽後兩人大方「放閃」，隔網送上一吻。 截圖自畫面
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比利時網球女將范優凡克（Alison Van Uytvanck）和同胞米寧（Greet Minnen）是少數公開出櫃的WTA球員，兩人今年溫布頓搭檔出賽已成話題，台灣時間今天凌晨更在德國卡爾斯魯爾WTA挑戰賽上演生涯首度的單打交鋒，賽後兩人還大方「放閃」，隔網送上一吻。

25歲范優凡克的世界排名66，列大會第2種子，面對21歲、世界排名123的愛侶，經過3盤大戰才以6：4、1：6、6：1拿到第二輪門票；結束1小時又46分鐘大戰後，交往3年的兩人隔網擁抱許久，和主審握手前還彼此印上一吻，愛意藏不住。

范優凡克還轉發影片這段親吻影片到自己的推特，但沒寫下其他註解。

這對網壇情侶在今年溫布頓就攜手挑戰女雙，雖在第二輪止步，但兩人希望透過挺身而出，鼓勵更多同性戀選手獲得自信，范優尼克說：「我支持更多球員站出來，但我無法獨自完成，愈多球員站出來，對網球和其他運動都會更好。」她也曾提到，公開出櫃並沒特別感到自在，但兩人有共識，不想躲躲藏藏。

米寧則表示，相信男網也有些同志選手，不過和女性相較，男選手更難公開表達性向，深怕出櫃會丟了贊助代言；但她認為對贊助商來說，公開出櫃是「正面大於負面」。

除了在溫布頓網賽合拍，這對情侶在去年還攜手打下盧森堡公開賽冠軍，范優尼克笑說，兩人在場上總是有很多樂趣，也願意嘗試很多事情，「我們十分了解彼此，這當然也很有幫助。」

溫布頓尼克比利
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