網球／出櫃同志首度變對手 賽後隔網獻吻

比利時網球女將范優凡克和同胞米寧交往中,賽後兩人大方「放閃」,隔網送上一吻。 截圖自畫面 分享 facebook

比利時網球女將范優凡克(Alison Van Uytvanck)和同胞米寧(Greet Minnen)是少數公開出櫃的WTA球員,兩人今年溫布頓搭檔出賽已成話題,台灣時間今天凌晨更在德國卡爾斯魯爾WTA挑戰賽上演生涯首度的單打交鋒,賽後兩人還大方「放閃」,隔網送上一吻。

25歲范優凡克的世界排名66,列大會第2種子,面對21歲、世界排名123的愛侶,經過3盤大戰才以6:4、1:6、6:1拿到第二輪門票;結束1小時又46分鐘大戰後,交往3年的兩人隔網擁抱許久,和主審握手前還彼此印上一吻,愛意藏不住。

范優凡克還轉發影片這段親吻影片到自己的推特,但沒寫下其他註解。

Images worth a thousand words.



Girlfriends Alison Van Uytvanck and Greet Minnen embrace and share a kiss at the net after the former defeats the latter 6-4, 1-6, 6-1 in the WTA Karlsruhe R1.



One of the toughest matches they've both ever played, surely. pic.twitter.com/XAYCCCpQtv