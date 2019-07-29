LPGA／愛維養錦標賽 高真榮奪冠要回球后

2019-07-29 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



LPGA五大賽中的愛維養錦標賽進行第四輪決賽，原本握有領先優勢的南韓好手金孝周在第14洞吞下三柏忌，拱手讓出領先，最終由另一位南韓好手高真榮以四輪總桿數269桿封后，收下生涯第二場大賽冠軍，也讓她再度擠下同胞朴城炫，重返球后寶座。

最終輪前12洞打完，金孝周還握有兩桿領先優勢，第13洞高真榮抓下博蒂追到一桿差距，關鍵第14洞的三桿洞，金孝周卻發生要命失誤，開球進沙坑，打了兩桿才救出，推桿又不理想，爆桿花了六桿才完成此洞，高真榮第17洞再抓下小鳥確定冠軍到手。

「她們兩位都是我的朋友。」最終輪高真榮與朴城炫、金孝周同組壓軸出發，「前一晚我知道如果我打得很好是有機會贏的，因此我專注在自己的表現上，不去看其他人的成績與桿數，這對我很有幫助，所以我贏了。」

高真榮在比賽後段成功「超車」，奪下生涯第五座LPGA冠軍，抱回61.5萬美元的冠軍獎金外，還將擠下朴城炫重返世界第一的位置，賽後她被問到再度登上后座，她回應：「我不知道，本周我只是做同樣的事情，我會找到在球場上的動力，希望那會讓我變好。」