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排球／赴日「快閃」球隊發布會 劉鴻杰：隊友超熱情

2019-07-29 22:24聯合報 記者林宋以情╱即時報導

新球季確定旅日，男排「最強雙胞胎」劉鴻杰，昨天現身日本排球聯賽一級球隊名古屋狼犬隊名發布見面會，也是他首度以名古屋狼犬隊球員身分亮相。隊友熱情讓劉鴻杰受寵若驚，發布會上還以日文自我介紹，讓粉絲驚呼連連。

劉鴻杰的球隊過去名為豐田合成，新球季更名為名古屋狼犬，球團昨天特地舉辦發布會，並介紹新成員，才剛簽下一年約的劉鴻杰也受邀出席。

「第一次跟隊友見面，前天自己搭機時心情真的很忐忑不安。」但劉鴻杰抵達日本後，意外受到隊友的照顧，「他們的活潑熱情嚇到我，很照顧外國的選手，私底下平易近人，但訓練就是很專注。」

劉鴻杰透露，泰國聯賽歸國後，目標就放在一級聯賽，透過日本友人牽線，獲得日本聯賽徵選機會。4月投履歷，卻到6、7月都沒下文，「一度想放棄，覺得可能是我不夠好。結果快7月底就收到聯繫，有球隊需要中間手。」

「當下就是怎麼可能，很不敢相信。」劉鴻杰表示，畢竟多數球隊5、6月名單就大致底定，因此第一反應就是不敢置信。父母得知消息也替他開心，準備訂日本機票力挺愛子「他們已經說要用行動支持我，也能順便旅遊。」

今天返台，劉鴻杰將繼續投入中華隊集訓，備戰9月13至21日伊朗男排亞錦賽，9月底將飛名古屋準備新球季，此外也加緊學習日文，「期許自己能把平常所學好好展現，相信自己。」

劉鴻杰出席名古屋狼犬隊隊名發布會。圖／劉鴻杰提供
劉鴻杰出席名古屋狼犬隊隊名發布會。圖／劉鴻杰提供
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劉鴻杰（右一）出席名古屋狼犬隊隊名發布會。圖／劉鴻杰提供
劉鴻杰（右一）出席名古屋狼犬隊隊名發布會。圖／劉鴻杰提供
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劉鴻杰出席名古屋狼犬隊隊名發布會，和150名球迷相見歡。圖／劉鴻杰提供
劉鴻杰出席名古屋狼犬隊隊名發布會，和150名球迷相見歡。圖／劉鴻杰提供
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