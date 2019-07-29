跆拳道／通過連署數 啟動理事長吳兩平罷免程序

2019-07-29 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



中華跆拳道協會今天正式啟動罷免現任理事長吳兩平，最終經原選舉人總數三分之一以上之簽署通過提案，將擇日進行表決，若出席人數過半數，且出席人數三分之二以上之同意將通過罷免案。

近日跆拳道協會紛爭不斷，監事趙安華日前不斷透過媒體爆料，指控跆拳道協會理事長吳兩平涉嫌浮報比賽經費、安插兩名兒子進協會任職、出國訪查就像「家族旅遊」搭頭等艙等，吳兩平也在日前召開記者會反擊。

今天，跆拳道協會理事發起串連罷免案，最終有13人同意、3人棄權及3人不同意，通過35席中半數，達到罷免理事長提案門檻。

不過體育署表示，依《人民團體選舉罷免辦法》第49條，「人民團體於收到罷免聲請書之日起十五日內，應將查明簽署屬實及其人數合於規定之罷免聲請書影本，通知被聲請罷免人在收到影本之日起十五日內，向該團體提出答辯書，逾期即視為放棄答辯權利。」因此今天臨時動議中所做出的決策，只能視為啟動罷免，還是要給予答辯機會。

而要通過罷免，則是《人民團體選舉罷免辦法》第51條「由理事長或監事會召集人或常務監事召開被聲請罷免人原當選之理事會、監事會或會員 (會員代表) 大會，經應出席人數過半數之出席，出席人數三分之二以上之同意為通過罷免。」