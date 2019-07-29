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世泳賽／嗆孫楊後自家女將藥檢沒過 澳泳將回應

2019-07-29 18:23中央社 雪梨29日綜合外電報導

先前嗆中國選手孫楊的澳洲男泳將何頓（左）今天打破沉默，回應自家女將涉禁藥事件。 ...
先前嗆中國選手孫楊的澳洲男泳將何頓（左）今天打破沉默，回應自家女將涉禁藥事件。 美聯社
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澳洲游泳隊女將傑克（Shayna Jack）藥檢未過，讓全隊尷尬不已，先前嗆中國選手孫楊的澳洲男泳將何頓今天打破沉默；傑克的教練今天表示仍支持子弟兵，堅稱她是乾淨的選手。

澳洲游泳隊去年刷新400公尺自由式接力的世界紀錄，現年20歲的傑克當時也是一員。傑克這次被驗出禁藥Ligandrol陽性反應，Ligandrol是一種能快速增進肌肉的選擇性雄性素受體調節劑。

傑克在世錦賽開幕前幾天就以「個人因素」返回澳洲，她昨天也強烈否認是蓄意服藥。

澳洲隊的奧運金牌男泳將何頓（Mack Horton）先前才在南韓光州的游泳世錦賽高調嗆聲對手、中國的孫楊涉禁藥，結果自家女泳將竟藥檢未過，讓澳洲隊超級尷尬。中國媒體大酸「澳泳隊女選手藥檢陽性，何頓們卻集體沉默了」。

何頓則在南韓向澳洲媒體首度就傑克藥檢未過一事發言，表示「很失望」。何頓說：「我仍贊成對問題選手應禁賽到真相大白為止的決定。我仍堅持立場，乾淨的運動競技，對全體選手、各類運動與各國，都是優先要務。」

傑克的教練巴克薩爾（Dean Boxall）表示，他在這次光州游泳世錦賽前就已知道愛徒藥檢未過，但礙於反禁藥規定而無法事先透露。

巴克薩爾今天告訴雪梨晨驅報（Sydney MorningHerald）：「我一直與她保持聯繫，她跟我都心力交瘁。我支持她、支持澳洲泳隊，也力挺禁藥零容忍的立場，傑克也是，這也是為何她會立即離開光州。我們必須走完程序並予尊重，我相信這一切都會過去（會還傑克清白），無庸置疑。」

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