華盛頓網賽／延續溫網驚奇 高芙闖會內賽

2019-07-29 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



今年溫布頓扮演大黑馬的美國15歲小將高芙（Coco Gauff），本周華盛頓網賽續寫驚奇。 歐新社 分享 facebook

今年溫布頓扮演大黑馬的美國15歲小將高芙（Coco Gauff），本周華盛頓網賽續寫驚奇，她會外賽連過兩關，拿到會內賽門票，單、雙打都將亮相。

高芙溫布頓前的世界排名才313位，但首輪先拍下同胞名將大威廉絲（Venus Williams），之後更一路打進第四輪，成為公開會年代後晉級溫網16強的最年輕球員。

她的黑馬旅程雖被最後捧冠的羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）終結，但世界排名三級跳到目前的143名，是華盛頓女網賽的會外頭號種子，會外首輪先直落2勝出，第二輪再經4：6、7：5、6：0逆轉日本桑田寬子，會內門票到手。

高芙會內賽首輪將碰哈薩克迪亞絲（Zarina Diyas），她另在雙打和同胞麥克海兒（Catherine McHale）合拍。

華盛頓網賽是WTA、ATP合辦賽事，女網總獎金25萬美元，我國「一姊」謝淑薇名列華盛頓第4種子，首輪要碰比利時費莉普金斯（Kirsten Flipkens），兩人今年溫布頓第2輪才剛碰頭，由謝淑薇出線；謝淑薇胞妹謝語倢女雙和大陸尤曉迪搭檔參賽，但首輪就抽到大會頭號種子。

我國「一哥」莊吉生也傳回佳音，他在總獎金85萬8565美金的墨西哥洛斯卡沃斯公開賽連過兩關，拿到會內賽門票，預計台灣時間明天早上和拉脫維亞高比斯（Ernests Gulbis）爭16強門票。